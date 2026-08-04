Запутанные лабиринты, призраки и летучие мыши: что известно о пещере братьев Греве - самой длинной в Самарской области

Самая длинная пещера Самарской области Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

4 августа отмечается неофициальный День спелеолога. Это праздник ученых, спортсменов и энтузиастов, которых объединяет любовь к исследованию подземного мира. Пещеры, подземные реки и гроты манят тех, кто не боится темноты, сложных маршрутов и полной изоляции от внешнего мира. Для одних спелеология – это наука, для других экстремальный спорт, а для третьих возможность увидеть скрытую красоту, недоступную большинству людей. В честь этого праздника КП-Самара решила вспомнить одну из самых известных пещер региона - пещеру братьев Греве, расположенную в Сокольих горах. Уже много десятилетий она привлекает исследователей, туристов и всех, кто хочет прикоснуться к тайнам подземного мира.

Пещера братьев Греве

Свое название пещера получила в честь братьев Леопольда и Конрада Греве, сыновей известного самарского аптекаря. По одной из самых распространенных местных легенд, в начале XX века именно они во время прогулки по Сокольим горам первыми подробно исследовали этот природный объект и составили его описание. Братья заблудились в подземных лабиринтах.

По преданию, поиски продолжались две недели. Одного из братьев удалось найти живым, однако пережитый ужас настолько сильно повлиял на его психическое состояние, что остаток своих дней он провел в лечебнице для душевнобольных. Второго мальчика так и не обнаружили.

С тех пор, согласно местным поверьям, в глубине пещеры и среди окружающих скал иногда можно встретить призрак, который до сих пор блуждает в поисках выхода. Впоследствии пещера стала одной из самых известных достопримечательностей региона. Сегодня сюда регулярно приезжают туристы.

Пещера хранит много тайн и легенд Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Без проводника ходить не стоит

Пещера братьев Греве уходит в глубину на 31 метр, а общая протяженность ее лабиринтов достигает около 700 метров. Благодаря этим размерам она считается самым длинным подземным комплексом Самарской области. Однако отправляться сюда без опытного проводника не рекомендуется, путешественников ждут узкие проходы, сложные участки и полная темнота. Постоянными обитателями пещеры являются летучие мыши, а температура внутри даже летом остается низкой. Несмотря на холод, сырость и непростой маршрут, интерес к этому уникальному природному объекту с каждым годом не угасает.

Основной маршрут по пещере проходит через несколько ключевых участков. Сразу после входа туристы оказываются в Зале встреч, откуда путь ведет к Овальному залу, затем, через узкий проход, известный как Тиски, и далее к выходу. В глубине Зала встреч находится крупный каменный завал, за которым продолжается путешествие по подземным лабиринтам. Сначала приходится пробираться по очень тесному тоннелю, однако постепенно он становится шире, позволяя идти в полный рост. Слева открывается еще один узкий коридор, который выводит к следующему этапу маршрута, просторному Обвальному залу.

Легенды пещеры

С пещерой братьев Греве связано немало легенд. По одной из них, здесь были обнаружены следы пребывания древних людей. Зимой подземелье преображается, на стенах и сводах вырастают удивительные ледяные «занавесы», создавая по-настоящему сказочную атмосферу. Из Обвального зала справа можно попасть в Татьянин зал, а слева находится малоизученный лаз, который до сих пор хранит свои тайны.

Дальнейший маршрут становится еще сложнее, узкий проход приходится преодолевать ползком на животе, после чего тропа уходит налево и вверх к вертикальной трубе шириной около метра. Именно это место получило название Зал органной трубы. По преданию, если на несколько мгновений замереть в полной тишине, можно услышать звуки, напоминающие музыку органа, словно сама пещера начинает разговаривать со своими гостями.

Меры предосторожности

Если вы решили отправиться в свое первое подземное путешествие, важно заранее подготовиться. Выбирайте удобную обувь с нескользящей, а лучше шипованной подошвой, которая обеспечит надежное сцепление с влажной поверхностью. Обязательно наденьте теплую одежду и возьмите с собой запасные вещи, ведь температура в пещере может опускаться до +4°C.

Для безопасности рекомендуется использовать защитное снаряжение: каску, наколенники, налокотники и перчатки. Самое главное правило – посещать пещеру только в сопровождении опытного проводника, так как в подземных лабиринтах легко заблудиться. Кроме того, категорически запрещается находиться в пещере в состоянии алкогольного опьянения, пользоваться зажигалками и разводить костры, поскольку это может создать серьезную угрозу для жизни людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал