«Баллон просто взорвался в руках»: в Самарской области полицейские спасли мужчину с серьезными ожогами

В селе Новая Васильевка Самарской области к инспекторам ДПС подбежала перепуганная женщина. Ее муж получил сильные ожоги рук, лица и ног — в его руках самовоспламенилась бутылка с жидкостью для розжига. Полицейские не раздумывали ни секунды: посадили пострадавшего в патрульную машину и с включенными сиренами повезли в больницу. «КП-Самара» разобралась в деталях и узнала, кто помог спасти мужчину.
Жара в Самарской области не на шутку опасна. 67-летний житель региона решил отдохнуть на природе вместе с семьей. Купил баллон с жидкостью для розжига — впервые в жизни, как потом расскажет его жена.
Но походный вечер обернулся трагедией. В руках у мужчины баллон взорвался.
«Жидкость облила его. Одежда сразу вспыхнула вся, — рассказывает жена пострадавшего Галина Г. в соцсетях. — Рядом оказалась дочка наша и, хотя она сильно напугалась, спасибо ей огромное, быстро сорвала одежду с отца».
Семья сразу же помчалась в больницу. И по дороге им встретился экипаж ДПС.
Инспекторы патрулировали дорогу неподалеку от села Новая Васильевка, когда к ним подбежала женщина. Она объяснила ситуацию: муж получил ожоги, нужно срочно в больницу. Полицейские поняли: ждать скорую — терять время.
Они пересадили пострадавшего в патрульный автомобиль и с включенными сиренами помчались в больницу. На записи видеорегистратора видно, как сотрудники сопроводили пострадавшего мужчину к автомобилю и усадили его на заднее сиденье. Пока его везли, второй полицейский уже достал бинт и начал перевязывать поврежденные участки.
«Мы находились непосредственно близ села Новая Васильевка, — прокомментировали ситуацию правоохранители. — К нам обратилась гражданка и сообщила, что ее муж получил сильные ожоги. Мы оказали первую помощь, после чего решили отвезти пострадавшего в медучреждение».
Полицейские оперативно доставили 67-летнего мужчину в больницу Тольятти и сопроводили в приемный покой. Врачи подтвердили: жизни пациента ничего не угрожает, но ожоги серьезные.
«Больше всего досталось правой руке — кожа на руке вся слезла», — рассказала его жена.
После того как врачи взяли пациента под контроль, сотрудники ГАИ вернулись к службе. Но их поступок не остался незамеченным. Галина Г. опубликовала пост в соцсетях, в котором подробно рассказала о случившемся и поблагодарила спасителей:
«Я очень благодарна этим ребятам, что именно этот экипаж нам встретился по пути следования в больницу. Когда ребята узнали, что случилось, они быстро сориентировались и предложили доставить мужа в больницу. Низкий поклон родителям этих ребят, что вырастили таких мужественных, отзывчивых, настоящих мужчин. Я бы очень хотела, чтобы этих ребят отметили, наградили и повысили в звании».
В соцсетях комментаторы поддержали слова благодарности:
«Настоящие мужчины. Молодцы!» — пишут самарцы.
Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает. А полицейские, которые спасли его, продолжили нести службу.
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