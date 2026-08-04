Пропал во время ливня и обосновался в Волге? Как в Самаре искали сбежавшего крокодила

Зверинец "Вивариум" Григория Бойко работал неподалеку от Струковского сада в Самаре / Фото: "Тульская молва"

Самарцы всегда славились любовью к братьям нашим меньшим. И сегодня, и сто лет назад. В цирке всегда аншлаг, в выходные зоопарк переполнен посетителями. В регионе есть волонтерские движения, помогающие кошкам, собакам, птицам и диким животным. Работают приюты, гостиницы для домашних животных, развита сеть груминга.

Зверинец «Вивариум»

110 лет назад, в мае 1916 года, город облетела весть: неподалеку от Струковского сада, на территории владения Аржанова, начинает работать зверинец «Вивариум» Григория Бойко. В Самару зверинец приехал из Киева, до этого работал в Минске и Туле, гастролировал в Москве.

Программы, к слову, в каждом городе были разными. Так, в Туле были лишь показы животных, в Минске проходило шоу «Кормление удава живым кроликом» - слабонервных просили не приходить. А в Самаре были запланированы и показы, и представления. В июне все прошло замечательно: с 9 утра и до полуночи ворота зверинца были открыты, публика смотрела на невиданных зверей. А посмотреть было на что: тигр, пантера, львица, ягуар, пума, волчица, коралловая черепаха, удавы, страус и крокодилы - и это не весь список представленных животных.

Объявление о работе зверинца Григория Бойко в Самаре / Фото: краеведческий отдел Самарской областной универсальной научной библиотеки

Сбежавший крокодил

В июле запланировали шоу с участием музыкантов и танцоров. Но его пришлось перенести. Сначала пошли дожди. Открытая площадка зверинца не очень подходила для прогулок под дождем - посещаемость упала. А затем дожди зарядили с такой силой, что на месте «Вивариума» образовался настоящий пруд.

Аквариум с крокодилами поплыл, перевернулся, и земноводные разошлись кто куда. Животных поймали, но не досчитались самого крупного 25-летнего аллигатора. Он ушел в неизвестном направлении. На поиски бросили все силы зверинца, подключили жандармерию, в конце концов обратились к жителям Самары с просьбой о помощи. За информацию о нахождении животного владелец зверинца Григорий Бойко обещал вознаграждение. Самого крокодила он оценил в две с половиной тысячи рублей.

Долгих три недели продолжались поиски. Но животное так и не нашли. Решили, что аллигатор добрался до Волги и уплыл в неизвестном направлении.

Но 4 августа 1916 года сотрудник зверинца убирался у забора участка и в водостоке увидел непонятное копошение. Приглядевшись, он понял, что это не кто иной, как пропавший двухметровый питомец. Крокодила достали, отмыли и уже 6 августа начались долгожданные представления.

Судьба Григория Бойко и его зверей

Зверинец оставался в Самаре еще какое-то время. Его владелец Григорий Бойко успел жениться, обзавестись семьей. А потом в 20-х годах прошлого века собрал вещи и переехал в Тифлис (современный Тбилиси – прим. ред.). Уже там по личному указанию Лаврения Берии зверей национализировали. А сам зверинец «Вивариум» лег в основу будущего тбилисского зоопарка.

Григорий Бойко был арестован, успел пару лет отсидеть в лагерях. Но тут его бывшие питомцы стали гибнуть. Заводчика амнистировали, вернули в Тбилиси, где он и проработал много лет в должности руководителя одного из отделов зоопарка. По сути, присматривал за своими же питомцами. Остался ли среди них сбежавший в Самаре аллигатор, неизвестно.

Напомним, этой зимой в Самаре произошла похожая история. Из цирка в мороз сбежал слон. Местные жители заметили его разгуливавшим по центру города. Позже стало известно, что слон испугался взрыва петард, поэтому и понесся куда глаза глядят. История закончилась благополучно. Животное вернули в цирк в тот же день.

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