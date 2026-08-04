Праздничный образ оказался под угрозой: жена медиума из Самары Олега Шепса рассказала о казусе перед свадьбой

Жена Олега Шепса рассказала о казусах перед свадьбой. Фото: социальные сети Полины Шепс

Свадьба, которую обсуждали тысячи поклонников, наконец состоялась. 7 июля медиум Олег Шепс и его возлюбленная Полина Еремина официально стали мужем и женой. Торжество прошло в одном из ресторанов Самары в кругу самых близких людей, а кадры с праздника быстро разлетелись по соцсетям. Но на этом внимание к звездной паре не закончилось. Где молодожены проводят медовый месяц, чем занимаются после свадьбы и как изменилась их жизнь после долгожданного торжества - в материале «КП-Самара».

Свадебный образ был под угрозой

После свадебного торжества Полина продолжила делиться с подписчиками атмосферой праздника. В своих социальных сетях она показала фотографии банкетного зала, украшенного в светлых тонах, а также продемонстрировала угощения, которые были подготовлены для гостей. Особое внимание поклонников привлекло оформление: профессиональный свет и тщательно продуманный декор создавали загадочную готическую атмосферу, идеально отражавшую стиль и образ молодоженов.

Банкетный зал был с готической атмосферой. Фото: социальные сети Полины Шепс

Впрочем, без свадебных казусов не обошлось. Уже после торжества Полина рассказала подписчикам историю, из-за которой ее свадебный образ едва не оказался под угрозой:

«Думаю, каждая невеста меня поймет! Спойлер: там трэш. Меня оставили без волос после наращивания. В моих представлениях я видела себя с длинными волосами. Списалась с салоном, прислала фото своих волос и референсы желаемой длины. Мне сделали волосы в сером оттенке, и по качеству они сильно отличались от мои родных».

Образ Полины мог оказаться под угрозой. Фото: социальные сети Полины Шепс

До свадьбы оставалось все меньше времени, и мастер посоветовала затонировать наращенные волосы. Полина сделала это, но ситуацию это сильно не изменило. Через несколько дней несколько капсул стали выпадать.

«До свадьбы у нас была съемка, и стилист сделала ту прическу, которую я хотела себе на свадьбу. Когда стилист делала прическу, то волосы стали плавится на моей голове при 180 градусах. Мастер по наращиванию стала уверять, что никакой проблемы она не видит, и, наверное, мастер по прическам плохо владеет техникой».

Девушка рассказала о неудачном наращивании волос. Фото: социальные сети Полины Шепс

После свадьбы Полина сняла волосы, и внешний вид ее собственных волос оставлял желать лучшего. По словам девушки, мастер испортила их. Полине теперь придется либо наращивать волосы, либо отрезать каре, чего делать ей очень не хотелось бы.

«Мне испортили внешний вид, и не считают, что что-то не так», – рассказала Полина в социальных сетях.

«Ш.Е.П.С.»

После свадьбы Олег Шепс и Полина Еремина не стали скрываться от внимания поклонников и продолжают активно делиться моментами совместной жизни. Молодожены успели побывать на кинопремьерах и праздничных концертах в Москве, а Полина также обновила фотографию для паспорта.

Кроме того, пара радует подписчиков забавными совместными видео, показывая не только торжественную, но и повседневную сторону своих отношений. А еще Полина рассказала о практически судьбоносном факте, который вызвал особый интерес у поклонников пары.

«Как вам тот факт, что если бы я оставила двойную фамилию, мои инициалы были бы Ш.Е.П.С.? Шепс-Еременко Полина Сергеевна…», – написала девушка.

Пара проводит медовый месяц в Москве. Фото: социальные сети Полины Шепс

Сложно сказать, была ли встреча Олега и Полины настоящим знаком судьбы или лишь счастливым совпадением обстоятельств. Однако главное остается неизменным: ребята счастливы, поддерживает друг друга и открыто показывает свои чувства.

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