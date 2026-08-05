Дебютный гол Макарова и первая победа в сезоне: что произошло после матча «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов» 4 августа 2026 года

«Крылья Советов» впервые обыграли махачкалинское «Динамо» в основное время Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

4 августа самарские «Крылья Советов» начали свой путь на групповом этапе Кубка России выездной игрой с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась победой волжан со счетом 1:2. Это первая победа для коллектива Сергея Булатова в этом сезоне, а также первая победа над махачкалинцами в основное время в истории.

Клубы показали яркую атакующую игру. Счет в матче был открыт на 15 минуте встречи. Денис Макаров принял мяч на фланге, немного сместился к центру и мощно пробил с дальнего расстояния. Игровой снаряд отправился в ближний угол ворот и от перекладины влетел в сетку. Давид Волк ничего не смог поделать с «выстрелом» новичка «Крыльев». Для Макарова это дебютный гол.

На перерыв команды ушли с преимуществом самарцев. Однако во втором тайме хозяева постарались перехватить инициативу и стали чаще угрожать воротам соперника. Уже на 47 минуте динамовцы заработали пенальти. Его уверенно реализовал бывший игрок «Крыльев» Владимир Хубулов, который развел мяч и Кокарева по разным углам.

На 60 минуте на поле появился Джеффри Чинеду. Уже через три минуты после выхода на поле нападающий открылся под передачу в штрафную и пробил первым касанием из выгодной позиции, не оставив шансов Волку. 1:2. Еще через несколько минут Чинеду мог удвоить преимущество гостей. Форвард прошел с мячом в штрафную, обыграл последнего защитника, а затем пробил низом в противоход вратарю. Однако мяч прошел в сантиметрах от штанги.

Несмотря на все усилия хозяев поля, пробить Кокарева и сравнять счет им так и не удалось.

«Просто в ворота не попали»

После игры в эфире «Матч ТВ» главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев подвел итоги встречи. Наставник считает, что его подопечных подвела реализация собственных моментов. При этом Евсеев отметил, что даже с ротацией «Динамо» показывает неплохую игру:

«Мы хотели добиться положительного результата, где то мы не реализовали свои моменты, а соперник реализовал. Второй гол соперника - у нас таких моментов было три четыре, мы просто в ворота не попали.

Порадовало, что с этим составом мы тоже имеем моменты. Понятно, что у своих ворот хотелось бы их поменьше, но это Кубок, еще будут игры».

«С «Динамо» Чинеду будет получать больше игрового времени»

Также своими впечатлениями от игры поделился тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов. Специалист заявил, что самарцам удалось победить благодаря самоотдаче. Кроем этого, Булатов отметил результативность Джеффри Чинеду в играх с махачкалинским клубом (в прошлом сезоне нападающий оформил дубль в ворота «Динамо» в 20 туре РПЛ):

«Мы добыли победу за счет самоотдачи, ребята отдали все силы. Радует, что забили два хороших гола. Молодцы, что выдержали борьбу, выиграли, сделали большой шаг в таком турнире, как Кубок России. Джеффри? Мы тоже посмеялись, что его последний мяч был «Динамо», сейчас тоже забил. Наверное, всегда, когда будем играть с «Динамо», он будет получать больше игрового времени».