Как сегодня развивается строительный рынок в Самаре

Каким будет архитектурный облик Самары, решается именно сейчас. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Попасть в ожидания

Накануне Дня строителя в медиацентре «Комсомольской правды» состоялась экспертная дискуссия о настоящем и будущем строительного рынка Самары и Самарской области и его влиянии на облик региона.

Участники круглого стола отметили: сегодняшняя ситуация скорее напоминает идеальный шторм, заостривший проблемы, которые «созревали» в течение достаточно долгого времени. Но они испытывают сдержанный оптимизм и предпочитают рассматривать это как точку роста и мотив искать актуальные тренды и новые финансовые модели, которые помогут успешно развивать будущие проекты.

Один из главных стрессов строительной сферы – резкое падение возможностей населения по покупке строящегося жилья в связи со сворачиванием льготных ипотек. Отмечено даже сокращение количества сделок на первичном рынке и рост – на вторичном. Так, президент элект Поволжской гильдии риэлторов Руфия Сафина уточнила: сегодня потребитель выбирает между льготной программой (по сути инвестированием в будущее) и покупкой для жизни здесь и сейчас по рыночной ипотеке. Получается, что идет тренд в сторону второго.

Президент элект Поволжской гильдии риэлторов Руфия Сафина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врио министра строительства Самарской области Александр Фомин подчеркнул, что в целом строителям региона не стоит печалиться: в области распродано в среднем 64% строящегося жилья, а по некоторым объектам и более 90% - эксперт считает это достойными показателями.

Врио министра строительства Самарской области Александр Фомин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» Сергей Будагян отметил: действительно интересные проекты пользуются большим покупательским спросом и лучше распродаются даже сегодня, главное – попасть в ожидания потребителей.

Генеральный директор АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» Сергей Будагян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию ГК «Паритет» Ботагоз Кинжалинова подчеркнула: сегодня девелоперу нужно планировать не столько жилье, сколько будущее ощущение потребителя: чувство защищенности, комфорта, реализации определенных ценностей.

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию ГК «Паритет» Ботагоз Кинжалинова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Что важно для молодежи

Директор ООО «Октогон» Олег Никитенко озвучил результаты исследования потребительского спроса в Самарской области. В сегменте стандарт класса главные приоритеты - эргономика квартиры и внутренняя инфраструктура жилого комплекса, цена - на третьем месте. В комфорт и бизнес классе на первый план выходят внешняя инфраструктура и безопасность, причем для молодежи и семей с детьми безопасность - ключевой критерий. Нюанс: наличие водоема рядом воспринимается как часть качественной среды.

Директор ООО «Октогон» Олег Никитенко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Также происходит поколенческий сдвиг: молодежь предпочитает сервисы (например, прокат) хранению вещей, поэтому девелопмент постепенно смещается в сторону управления инфраструктурой. В регионах (Самара, Казань, Екатеринбург и др.) активнее развивают кастомизацию - предлагают разные варианты планировок и учатся «встраивать» дома в сложившуюся городскую среду. В перспективе успех будет у тех девелоперов, кто создает не просто жилье, а продуманную экосистему для жизни.

Коммерческий директор ГК «Альянс Менеджмент» Мария Иванова подчеркнула: с учетом цикла строительства, который длится несколько лет, а покупатель вкладывает в него деньги сейчас, инвестиция должна быть выгодной, то есть проект должен оставаться актуальным на горизонте довольно долгого планирования. Задумывать новые проекты без учета трендов «на вырост» - значит строить их уже изначально «старыми» и бесперспективными.

Коммерческий директор ГК «Альянс Менеджмент» Мария Иванова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперта поддержал генеральный директор девелоперской компании «Основание Девелопмент Груп» Павел Костенко: он считает важным, чтобы и через 20 лет потребитель мог комфортно пользовался той идеей, которую застройщик вложил в жилой комплекс.

Генеральный директор девелоперской компании «Основание Девелопмент Груп» Павел Костенко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Архитектурные мечты и реальность

Самара постепенно обретает новые черты, но вместе с тем бережно хранит память о прошлом. О том, как балансируют между прогрессом и наследием, рассказал главный архитектор проектного института «ВТС-Проект», доцент кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» СамГТУ Дмитрий Орлов.

Главный архитектор проектного института «ВТС-Проект» Дмитрий Орлов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня работа в историческом центре – это очень интересная профессиональная задача, где жесткие регламенты выступают не как барьер, а как инструмент: правильно выстроенные правила способны сформировать привлекательную архитектурную, культурную и даже бизнес среду. В такой среде ограничения становятся не тормозом, а стимулом для появления по настоящему ценных решений.

Сегодня в центре внимания горожан - станция метро «Театральная». Сейчас там идет отделка самой станции и надземных сооружений: на улице Галактионовской формируется целый комплекс - четыре схода метро и несколько вестибюлей. Архитектурно они продолжают образ Самарского государственного академического театра оперы и балеты и должны стать заметной частью городского пространства. Проект не раз корректировали, но, по словам Орлова, нынешний вариант выглядит достойно и наверняка станет событием для города.

Пока в стадии проекта, уже полностью готового и прошедшего все экспертизы, но еще ожидающего финансирования для старта реализации – реконструкция Самарского академического театра драмы: как рассказал Дмитрий Орлов, она предполагает не только восстановление исторического облика фасадов, но и развитие функционала здания, включая строительство второй сцены под землей

Еще один амбициозный замысел - новый речной вокзал и причальные стены, которые могли бы стать настоящими «речными воротами» Самары и подчеркнуть ее курортный потенциал. Есть и проекты для соседних городов - например, набережная в Тольятти.

Сегодня сохранение исторического наследия становится частью общей системы ценностей, а главной задачей остается поиск баланса между бережным отношением к прошлому и поиском уникального культурного кода Самары. Задача со звездочкой, которую самарские архитекторы, строители и девелоперы готовы решать сообща с любовью к своему городу.