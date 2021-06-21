Как женщине быстро восстановиться после родов и чего точно не надо делать

В спорт нужно возвращаться постепенно. Фото: Сергей КУРОЧКИН

Движение – есть жизнь! Без разумной спортивной нагрузки организм может захандрить. Для новоиспечённых мам занятия спортом – не только хороший способ сбросить лишний вес и улучшить физическую форму, а так же возможность обеспечить прилив сил и энергии, но еще и отличная профилактика послеродовой депрессии. Однако врачи предупреждают, что спешить вставать в планку, резко начинать длительные пробежки, качать пресс и выполнять силовые упражнения сразу после родов точно не стоит. Вводить физические нагрузки в повседневную жизнь необходимо постепенно.

- После родов в первые же часы рекомендуется возобновлять физическую активность посредством ходьбы, уходом за новорождённым (для этого идеально подходит совместное пребывание в палате мамы и ребёнка), решать вопросы налаживания грудного вскармливания, что будет являться эффективной профилактикой тромбоэмболических осложнений, - отмечают специалисты Клинического Госпиталя ИДК. - По выписке из роддома необходимо постепенно налаживать привычную организацию быта. Не забывайте следить за осанкой, из-за ее изменения во время родов и послеродового ослабления мышц брюшного пресса со спиной могут возникнуть проблемы. Если роды прошли без осложнений, то по прошествии 4-6 недель, когда заканчиваются лохии, необходимо посетить врача акушера-гинеколога для послеродового приёма и при отсутствии противопоказаний можно постепенно возвращаться к привычным видам физической активности.

А вот если же роды были оперативными, например, через Кесарево сечение, то к обычной физической активности можно возвращаться не ранее, чем через 2-4-6 месяцев. Перед тем как приступить к тренировкам, обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом по поводу вида нагрузок, интенсивности занятий.

- Многое зависит от того, насколько активно вы тренировались до и во время беременности. Однако даже если вы профессиональная спортсменка, некоторое время нельзя будет подвергать организм чрезмерным нагрузкам. Полезны будут такие занятия как: дыхательная гимнастика, плавание, флекс, восточные танцы, кардио на беговой дорожке в режиме ходьбы или эллипс. Следите за пульсом, избегайте перенапряжений. Пейте больше воды, питайтесь правильно и сбалансировано, носите поддерживающее белье, - отмечают в Клиническом Госпитале ИДК.

Особое внимание мамочка стоит уделить мышцам тазового дна. Упражнения Кегеля помогут быстрее восстановиться после родов и избежать в дальнейшем пролапса органов малого таза.

- Упражнения Кегеля необходимо вводить в ежедневную привычку систематически. Ориентируйтесь на свои ощущения. Данные упражнения будут полезны при незначительных расстройствах, таких как стрессовом недержании мочи (выделение мочи при кашле, чихании, беге, прыжках), ощущение воздуха во влагалище, умеренном недержании газов и кала или снижение чувствительности влагалища. Избежать этих проблем можно при условии регулярных тренировок, - отмечают в Госпитале ИДК.

Специалисты также добавляют, что при выраженном пролапсе органов малого таза 3 и 4 степени упражнения будут не эффективны, так же они не помогут, если недержание мочи не связано с тонусом мышц.

- Во время беременности и родов организм женщины проходит через множество трансформаций. Необходимо дать себе время на физическое и психическое восстановление. Если вы готовы вернуться к занятиям спортом после родов, не спешите и получайте удовольствие от процесса, - советуют в Госпитале ИДК.

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