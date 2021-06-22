Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 8:49

ЭкоМобиль в «Кошелев Парке»: больше трехсот детей научились раздельному сбору отходов

Для дошкольников устроили яркий экологический праздник
Кристина АДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дошкольникам очень понравился яркий ЭкоМобиль. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

Дошкольникам очень понравился яркий ЭкоМобиль. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

Уже четыре месяца спецтранспорт регионального оператора ЭкоСтройРесурс курсирует по улицам Самары. Каждую среду и субботу он объезжает пункты сбора вторсырья, отмеченные в графике, а в остальные дни участвует в экологических мероприятиях.

В детском саду «Янтарик» ЭкоМобиль все очень ждали. Сотрудники дошкольного учреждения обратились к региональному оператору с просьбой организовать для ребят экологический праздник. И 17 июня экологи ЭкоСтройРесурс приехали в «Кошелев Парк». С первых минут встречи дети буквально окружили спецтранспорт. Красочный автомобиль привлек всеобщее внимание.

Самым активным удалось даже посидеть за рулем. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

Самым активным удалось даже посидеть за рулем. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

У каждого ребенка в руках были внушительные пакеты со вторсырьем. Сотрудники детского учреждения заранее предупредили детей и их родителей об экологическом мероприятии. Семьи подготовились. Собрали дома все, что давно лежало без дела и теперь может обрести вторую жизнь: старые книги, бумагу, картон, консервные банки, пластиковые бутылки и даже батарейки. Мастер-классом по раздельному сбором отходов встреча не ограничилась.

- Такое количество детей, интересующихся экологией, наш ЭкоМобиль увидел впервые! – поделилась впечатлениями ведущий специалист отдела экологического просвещения ЭкоСтройРесурс Елена Жугалева. – Мы провели веселые игры, мастер-классы для ребят. Побеседовали на тему бережного отношения к экологии. Время пролетело незаметно.

Для ребят провели полезный мастер-класс по разделению отходов. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

Для ребят провели полезный мастер-класс по разделению отходов. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

В мероприятии участвовали 15 дошкольных групп, а это больше трехсот ребят, которые теперь умеют разделять отходы.

- Экологи занимались индивидуально с каждой группой, чтобы дети хорошо усвоили информацию. И даже мы узнали вещи, о которых раньше и не догадывались. Например, что пластик делится по маркировкам и сортировать его нужно отдельно, - рассказала воспитательница детского сада «Янтарик» в «Кошелев Парке» Ольга Пшенкина. - У всех остались приятные впечатления от встречи. Обязательно пригласим вас снова».

ЭкоМобиль может приехать и в ваше образовательное учреждение. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

ЭкоМобиль может приехать и в ваше образовательное учреждение. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

Если вы тоже хотите, чтобы ЭкоМобиль приехал и в ваше образовательное учреждение, направляйте заявку на электронную почту регоператора mail@ecostr.ru. Или пишите в социальные сети ЭкоСтройРесурса.

ЭкологияОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ