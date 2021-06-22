ЭкоМобиль в «Кошелев Парке»: больше трехсот детей научились раздельному сбору отходов

Дошкольникам очень понравился яркий ЭкоМобиль. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

Уже четыре месяца спецтранспорт регионального оператора ЭкоСтройРесурс курсирует по улицам Самары. Каждую среду и субботу он объезжает пункты сбора вторсырья, отмеченные в графике, а в остальные дни участвует в экологических мероприятиях.

В детском саду «Янтарик» ЭкоМобиль все очень ждали. Сотрудники дошкольного учреждения обратились к региональному оператору с просьбой организовать для ребят экологический праздник. И 17 июня экологи ЭкоСтройРесурс приехали в «Кошелев Парк». С первых минут встречи дети буквально окружили спецтранспорт. Красочный автомобиль привлек всеобщее внимание.

Самым активным удалось даже посидеть за рулем. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

У каждого ребенка в руках были внушительные пакеты со вторсырьем. Сотрудники детского учреждения заранее предупредили детей и их родителей об экологическом мероприятии. Семьи подготовились. Собрали дома все, что давно лежало без дела и теперь может обрести вторую жизнь: старые книги, бумагу, картон, консервные банки, пластиковые бутылки и даже батарейки. Мастер-классом по раздельному сбором отходов встреча не ограничилась.

- Такое количество детей, интересующихся экологией, наш ЭкоМобиль увидел впервые! – поделилась впечатлениями ведущий специалист отдела экологического просвещения ЭкоСтройРесурс Елена Жугалева. – Мы провели веселые игры, мастер-классы для ребят. Побеседовали на тему бережного отношения к экологии. Время пролетело незаметно.

Для ребят провели полезный мастер-класс по разделению отходов. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

В мероприятии участвовали 15 дошкольных групп, а это больше трехсот ребят, которые теперь умеют разделять отходы.

- Экологи занимались индивидуально с каждой группой, чтобы дети хорошо усвоили информацию. И даже мы узнали вещи, о которых раньше и не догадывались. Например, что пластик делится по маркировкам и сортировать его нужно отдельно, - рассказала воспитательница детского сада «Янтарик» в «Кошелев Парке» Ольга Пшенкина. - У всех остались приятные впечатления от встречи. Обязательно пригласим вас снова».

ЭкоМобиль может приехать и в ваше образовательное учреждение. Фото предоставлено компанией «ЭкоСтройРесурс».

Если вы тоже хотите, чтобы ЭкоМобиль приехал и в ваше образовательное учреждение, направляйте заявку на электронную почту регоператора mail@ecostr.ru. Или пишите в социальные сети ЭкоСтройРесурса.