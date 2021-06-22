Крылья Советов – Спартак Суботица 22 июня 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Самарцы уже встречались с сербским "Спартаком" этой зимой. Тогда "Крылья" крупно победили. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» сегодня, 22 июня, проведут первый контрольный матч на летних сборах 2021 года. Самарцы проводят их в Сербии. Первый соперник по товарищеским играм – давний знакомый «Крыльев», «Спартак» из города Суботица.

- Соперник хорошо знаком нам – «Спартак» Суботица. С этой сербской командой «Крылья» часто играют на сборах. В этом году зимой соперники провели контрольный матч (наша команда крупно победила 4:1), - рассказали в пресс-службе «КС».

Игра пройдет на главном поле тренировочного лагеря федерации футбола Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по самарскому времени.

«Спартак» этой весной финишировал на 10 месте в чемпионате Сербии. Это крепкий середняк в своей стране, который иногда запрыгивает в еврокубки. В последний раз команда из Суботицы была там в сезоне 2018/2019. Тогда «Спартак» сыграл в квалификации Лиги Европы и добрался до третьей стадии, где уступил датскому «Брондбю».

«Крылья» прибыли в Сербию неделю назад. С командой тренируются несколько потенциальных новичков – Данил Липовой из «Динамо», молодой сербский футболист Андрей Капетанович, а также юный вундеркинд Сергей Пиняев. С представителями последнего «Крылья» сейчас ведут переговоры. Есть вероятность, что в следующем сезоне 16-летний футболист, который на карандаше у европейских грандов, будет играть в футболке «КС».

Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Спартак Суботица 22 июня 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru с 20:00 по самарскому времени.