Для сотрудников «КуйбышевАзота» добро стало частью корпоративной культуры

Мероприятия «КуйбышевАзота» всегда проходят в дружественной обстановке. Фото: «КуйбышевАзот»

Самарская область всегда славилась своими благотворителями. Крупные предприятия региона и сейчас поддерживают эти традиции. Так КуйбышевАзот на протяжении многих десятилетий ведет активную работу по целому ряду проектов, направленных на поддержку наиболее нуждающихся в помощи, как в Тольятти, так и в Самарской области. На предприятии благотворительность уже давно переросла рамки корпоративного проекта и стала неотъемлемой частью для многих заводчан. Работники одной из ведущих российских химических компаний, активно помогают тем, кто в этом особо нуждается.

Добро делаем вместе

С 2006 года КуйбышевАзот включился в программу «Делать добро вместе», реализуемую совместно с городским благотворительным фондом. С тех пор многие сотрудники предприятия ежемесячно перечисляют личные средства на финансирование целевых благотворительных акций или проектов, в пользу которых был сделан их выбор. По завершению каждого отчетного периода все участники программы получают подробный финансовый отчет. В первый год участия проект поддержали более 77 сотрудников, а в 2020 году таких оказалось 925 человек.

- В программе принимает участие каждый пятый заводчанин. Это уже стало хорошей традицией и той уникальной возможностью, когда каждый сотрудник нашего многотысячного коллектива может помочь нуждающимся и перечислить собственные средства на добрые дела. В период с 2019 по 2020 года мы поставили очередной рекорд - 2 719 790 рублей направили на целевые благотворительные программы 925 человек. «Делать добро вместе» продолжает свою работу, присоединиться к участию в ней может каждый желающий, - отметили на предприятии.

Поддержка детей — важное направление работы предприятия. Фото: «КуйбышевАзот»

Внимание всем направлениям жизни

Средства, собранные заводчанами, направляются на поддержку детей – сирот, инвалидов, пожилых людей - в детские дома, реабилитационные центры, организации инвалидов и клубы ветеранов. Поддержку получают и тематические фонды, в рамках которых, в частности, ведутся работы по восстановлению тольяттинского леса, развивается дворовый спорт и др.

Вкладывая свои силы и средства в благотворительные проекты, КуйбышевАзот уделяет внимание всем направлениям жизни Тольятти и губернии. Так в период пандемии завод поддерживал медицинские организации города и продолжает оказывать помощь им и сейчас. Больницам Тольятти передано 4 тысячи защитных костюмов, средства индивидуальной защиты, запчасти для ИВЛ, мебель и оборудование для ковидных госпиталей. Благодаря поддержке предприятия, врачи получили дополнительные транспортные возможности для выезда к больным пациентам, а город - средства для дезинфекции территорий.

Традиционно КуйбышевАзот участвует в восстановлении тольяттинского леса, поддерживает парусный спорт, детские творческие и спортивные коллективы, а также художественный и краеведческий музеи, театры, образовательные учреждения, занимаемся благоустройством городских территорий. Для предприятия крайне важно, чтобы Тольятти был комфортным, безопасным и уютным для каждого жителя.

Восстановление леса в Тольятти — еще одно из направлений благотворительности «КуйбышевАзота». Фото: «КуйбышевАзот»

Не так давно КуйбышевАзот стал победителем городского конкурса «Благотворитель года – 2020». Награждение прошло в рамках торжественного приема главы Тольятти, приуроченного ко Дню Города.

Косова Елена, начальник управления информации

- КуйбышевАзот – участник благотворительных программ, реализуемых в Тольятти на протяжении многих десятилетий. Приятно, что желание делать добро и нести благо у нас на предприятии уже давно стало частью корпоративной культуры и каждый сотрудник может принять участие в программе «Делать добро вместе». В ее рамках заводчане могут делать добровольные отчисления из собственных средств, помогая нуждающимся и самостоятельно выбирая конечных получателей своих благотворительных взносов. Каждый пятый работник предприятия – активный участник программы, которая уже помогла многим людям, а некоторым даже спасла жизнь.