Не больно и не страшно

Каждое утро врачи и медсестры самарского хосписа входят в дома, где поселились хаос и боль, и профессионально изгоняют их прочь.

Каждое утро врачи и медсестры самарского хосписа входят в дома, где поселились хаос и боль, и профессионально изгоняют их прочь. В период пандемии Covid-19 стало сложнее: человек на карантине в стационаре чувствует себя оставленным, а подопечный выездной службы порой опасается встреч с докторами из-за страха заразиться. Главврач Самарского хосписа Ольга Васильевна Осетрова и её команда делают всё, чтобы ранее табуированная тема смерти и умирания превратилась пусть в непростой, но естественный аспект жизни, который можно и нужно обсуждать без страха. О самых сложных и важных аспекта работы она рассказала «Комсомолке».

Жизнь на всю оставшуюся жизнь

Благодаря проекту «Улучшение оказания социально-психологической помощи пациентам хосписа и их близким в период Covid-19», который реализуется на средства Фонда президентских грантов, в нашем стационаре появились новые возможности для того, чтобы жизнь наших пациентов была еще больше наполнена Жизнью. В хосписе давно были и «Корзинка радости», и «Тележка творчества», но с получением дополнительных средств мы смогли сделать их более интересными, более существенными.

Кроме того, и сотрудники, и пациенты радуются такой поддержке и небезразличию государства к этим сторонам их жизни: возможность сложить мозаику, выпить чаю рядом с сотрудником в маске, угостившись печеньем или конфетой из корзинки радости.

Грант мы получили в рамках специального конкурса, объявленного в разгар пандемии в середине прошлого года, когда увидели, что семьи пациентов больше, чем в обычное время – переживают и боятся, а сами пациенты, особенно в стационаре, чувствуют себя изолированными и оставленными - ведь из-за новых правил мы не могли позволить активные посещения родственниками. В зависимости от эпидемиологической ситуации, бывали моменты, когда сложно было даже разрешить попрощаться. И очень важно, что нас услышали и поддержали.

Тем, кто по-настоящему работает в паллиативе, можно позавидовать. Мы по-настоящему общаемся, понимаем ценность жизни, мы там, где без нас боль и страх не уйдут.

И стены помогают

У нас сейчас лежит пациентка, которая очень боялась самого слова «хоспис», и дети ее отговаривали: мол, это дом, куда приходят умирать, мама, но ты же не умираешь, ты же не сдаешься? Её вела выездная служба, были сложные боли, и наши девочки предложили именно в стационарных условиях подобрать терапию. Она решилась, хоть и не без опасений. Сейчас признается: мне здесь настолько хорошо, даже спокойнее, чем дома. Она не передвигается. Конечно, и семья устала, и сама она устала. А сейчас вдруг и говорит: подумала, что может быть, еще и встану! Появилась надежда. А самое большое впечатление и радость для Людмилы, что её вывозят на колясочке гулять, что дома было совершенно невозможно.

Около входа у нас беседка устроена, наше место задушевных встреч. Очень уютная, березка рядом, цветы вокруг. Когда там накрывают чай, можно обо всем-обо всем поговорить. Самые трудные вопросы обсудить. Есть такие особенные места, где это сделать легче.

Врачи без границ

Грант и работу медиков сделал более безопасной, потому что в рамках софинансирования Фонд «Вера» закупил тесты и теперь при госпитализации можем сделать мазок и точно знать, что принимаем ковид-отрицательного человека.

Точно так же тестируем своих сотрудников. Был такой случай, когда у коллеги взяли пробу в понедельник, она оказалась положительной, и мы его сразу же отправили домой, хоть ни температуры, ни других симптомов не было. Потом оказалось, что это действительно COVID-19 и оперативная реакция помогла не заразить других больных.

Паллиатив – это оливки

Работа в паллиативной помощи – это как оливки. Кто-то может не любить оливки просто потому, что их не распробовал: и выглядят они как-то странно, да и пахнут необычно. Так и паллиативную помощь нужно просто распробовать, прочувствовать. Только что по горячей линии говорили с Леночкой из Воронежа, маму которой мы ведем, и она говорит: «Ольга Васильевна, я вам просто завидую, какая у вас замечательная работа!»

И это правда. Тем, кто по-настоящему работает в паллиативе, можно позавидовать. Мы по-настоящему общаемся, понимаем ценность жизни, мы там, где без нас боль и страх не уйдут. Хирург спасает, но не каждый раз. А мы помогаем всегда.