«Историческим центром должна заниматься отдельная структура»: Александр Хинштейн рассказал, что ждет старую Самару

Режим исторического поселения для центра Самары приняли, но в полную силу он пока не дейчствует Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Историческим центром Самары должна заниматься отдельная структура. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн на пресс-конференции 23 июня. Отвечая на вопросы журналистов и блогеров, депутат рассказал о перспективах развития исторического поселения Самары.

«Попытки застройщиков не пройдут»

Несмотря на принятие режима исторического поселения и разработку конкретных регламентов, которые определяют ограничения по высотности новостроек в каждом из кварталов старой Самары, застройщики не оставляют попыток выйти за обозначенные законом рамки. Для этого используется процедура отклонения от предельно разрешенных параметров застройки. Для получения такого разрешения нужно пройти публичные слушания, а потом получить согласование от мэрии. Александр Хинштейн отметил, что в последнее время почти все подобные попытки заканчиваются для застройщиков неудачно.

- В последнее время город отклоняет все просьбы застройщиков об отклонении от предельно разрешенных параметров в границах исторического поселения. Исключение составляют только дома, которые строятся для обеспечения прав обманутых дольщиков – к сожалению, таких объектов в историческом центре до сих пор немало, и здесь мы вынуждены идти на уступки, иначе эти объекты не достроить, - пояснил Александр Хинштейн. – Что касается попыток застройщиков «протащить» отклонения для других объектов – то пусть пробуют дальше, уверен, что у них ничего не выйдет.

«Точечная застройка не решит проблем»

Александр Хинштейн уверен: для того, чтобы защитить исторический центр Самары, вполне достаточно существующей законодательной базы, и дополнительные законы не нужны.

- Уже составлен и утвержден перечень ценных градоформирующих объектов (ЦГФО), который устроил всех, в том числе управление охраны памятников и общественных экспертов. Подготовлены конкретные градостроительные регламенты с разбивкой по зонам, ждем, что уже в ближайшее время губернатор их подпишет, - отметил депутат.

Александр Хинштейн откровенно ответил на вопросы журналистов Фото: Ольга НОВИКОВА

Александр Хинштейн подчеркнул – точечная высотная застройка не решит проблем старого города. Вместо этого он предложил сделать акцент на участие в существующих комплексных программах реновации и развития – например, банковских программах льготного кредитования на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

«Баранников и историческое поселение – несовместимы»

Также Александр Хинштейн прокомментировал передачу всех вопросов, связанных с историческим поселением, в ведение Корпорации развития Самарской области. Напомним, соответствующее решение глава региона принял в мае 2021 года. Руководить подразделением, отвечающим за исторический центр, пригласили бывшего главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова. Александр Хинштейн резко раскритиковал это решение.

- Баранников и историческое поселение – несовместимые вещи, - считает депутат. - Я очень негативно отношусь к тому, что он будет иметь хоть какое-то отношение к развитию исторического поселения. Я приветствую решение губернатора уволить его, прокуратура установила факты возможного наличия конфликта интересов в его действиях.

Александр Хинштейн выступил против передачи полномочий по историческому поселению корпорации развития.

- Я обязательно обсужу эту тему с губернатором, - отметил он.- Оптимальным вариантом мне кажется создание отдельной структуры, отдельной администрации исторического поселения, которая занималась бы развитием старого города. По такому пути пошли, например, в Казани. Ведь существует множество вопросов, решением которых нужно заниматься: создание особого налогового режима, развитие предпринимательства, создание и развитие туристической инфраструктуры.

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