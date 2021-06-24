«Это зона рекреации!»: самарцы обеспокоены перспективами строительства новых высоток у воды в «Волгаре»

В "Волгаре" могут вырасти новые многоэтажки. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самаре в жилом микрорайоне «Волгарь» собираются застроить высотками еще один большой участок земли прямо у воды. Соответствующий проект застройщик выставил на публичные слушания. Но самарцы в социальных сетях высказывают опасения по поводу предстоящей застройки.

Зона туризма, сельхозземель и «коммуналки»

Согласно опубликованному документу речь идет о будущей застройке 21 земельного участка общей площадью 369,9 тысяч квадратных метров. Они находятся в непосредственной близости от расположенных в «Волгаре» озер в районе улиц Архитектора Щербачева, ул.Солженицына, ул.Осетинской. Заявитель - ООО Специализированный застройщик «ШАРД» (именно эта компания застраивает «Волгарь») просит одобрить ему условно разрешенный вид использования этих участков. Без этого строительство высоток здесь невозможно - сейчас часть участков предназначена для «размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций», а также для природно-познавательного туризма, часть – для коммунального обслуживания, часть относится к территориям общего пользования, неиспользуемым землям запаса, сельскохозяйственным землям и среднеэтажной застройке.

Кроме того, застройщик просит одобрить отклонение от предельных параметров строительства и разрешить обеспечить парковками только половину квартир в планируемых домах.

Застраивать хотят участки в непосредственной близости от воды. Фото: кадастровая карта.

«Зеленые зоны должны оставаться нетронутыми»

Мнения жителей по поводу предстоящей застройки в соцсетях уже разделились. Часть самарцев беспокоится, что строить собираются в рекреационной зоне.

- Неохваченная многоэтажками территория «Волгаря» имеет многочисленные водоемы, - пишут в соцсетях экоактивисты АНО «Чистые водоемы». – Застройщик представит на суд публики проект очередного микрорайона. В нем будут затронуты территории, относящиеся к зоне Р-2, зоне парков, бульваров, набережных. Многоэтажная высотная застройка не входит в перечень основных, условно-разрешенных или вспомогательных видов разрешенного использования. А перевод подобных участков под высотную застройку мы считаем недопустимым!

- Я не житель Волгаря, но мне важно, чтобы «зелёные зоны» нашей области оставались максимально нетронутыми, - пишет Оксана Шишкина.

Также некоторые самарцы высказывают опасения, насколько прочными окажутся построенные на такой земле дома.

Однако некоторые самарцы считают, что в застройке нет ничего страшного, если территорию благоустроят.

- Да пусть строят и обстраивают. А то этот анклав «Волгаря» сегодня выглядит как гетто на выселках, - делится мнением Максим Корнев.

- Если земли запаса переведут в нужную категорию земель - все законно и честно, - отмечает Наталья Посейдонская.

КОНКРЕТНО

Публичные слушания по перспективам застройки «Волгаря» пройдут 28 июня 2021 г. в 18.00 по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20 (актовый зал администрации Октябрьского района).

Также можно отправить свое мнение письменно по электронной почте dgs@samadm.ru или обычным письмом в Департамент градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.