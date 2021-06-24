«Это просто варварство!»: в центре Самары собираются снести историческую усадьбу

Старинная усадьба предназначена под снос. Фото: ВООПИиК

В историческом центре Самары собираются снести старинную усадьбу – бывший дом мещан Сафоновых, украшенный изящной деревянной резьбой. Итоги соответствующего аукциона уже опубликованы на портале госзакупок. За 2,1 млн рублей подрядчик – ООО «Максстрой-Транс» - должен снести историческую усадьбу в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта.

«Есть решение суда»

Одноэтажный деревянный дом на Садовой, 228 / Чкалова был построен в самом начале 20 века. Здесь располагалась усадьба мещан Сафоновых. Отличительная черта здания - ценная деревянная резьба. Когда-то дом входил в число объектов культурного наследия, однако позже был из этого списка исключен, был признан аварийным и попал в программу расселения.

- Бывший объект культурного наследия, усадьба помещиков Сафоновых, в настоящее время находится в списке ценных градоформирующих объектов, - отмечает в соцсетях руководитель Самарского регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова. - Однако этот список не утвержден. Дом признан аварийным и попал в программу расселения аварийного жилья, есть решение суда по иску прокуратуры на снос объекта. Это просто варварство!

Деревянный дом славится красивой резьбой. Фото: ВООПИиК

«Смириться с этим нельзя»

К сожалению, это не единственная подобная история - по данным депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, сегодня из 651 ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) в список аварийного жилья попало 70. А значит, эти дома обречены на снос, по семи уже объявлены соответствующие торги. Напомним, в утвержденный в конце 2020 года список ЦГФО вошли дома, лишенные статуса объекта культурного наследия, однако необходимые для создания полноценной городской среды исторического центра Самары. Этот статус должен защищать их от сноса, однако есть нюанс - список ЦГФО до сих пор официально не утвержден. В эфире «Радио КП» Александр Хинштейн заявил: это вопиющая ситуация, которую необходимо решать в самые кратчайшие сроки.

- Я подготовил обращение на имя губернатора, в котором прошу его ускорить принятие всех необходимых документов, - рассказал Александр Хинштейн. - Еще в конце прошлого года с городом окончательно согласовали перечень ЦГФО. И то, что сейчас отдельные чиновники пытаются этот перечень отправить на новые согласования, вызывает вопросы. Ведь тем временем эти ЦГФО сносятся, горят. У нас из 651 объектов из списка за последние два месяца утрачены десять, из них пять сгорели.

По словам Хинштейна, в список аварийных включено 70 ЦГФО, из них семь уже выставлены на аукционы под снос:

- Смириться с этим нельзя, это противоречит всем договоренностям и декларациям, которые озвучивали власти, когда принималось историческое поселение Самары. В обращении я прошу губернатора ускорить принятие всех документов по ценным градоформирующим объектам, все они давно готовы.

Депутат добавляет, что есть уже подготовленный проект объединенной зоны охраны, который также нужно утвердить:

- Чудес на свете не бывает. Когда отдельные чиновники начинают рассказывать, что список ЦГФО надо еще раз переделать и согласовать, а тем временем начинаются различные непонятные публичные слушания по отклонению от предельных параметров застройки в историческом центре, а тем временем ЦГФО горят, их включают в списки аварийных объектов – то конечно можно все это отнести к случайностям, но я в это не верю.

Хинштейн считает, что только в силах губернатора на это повлиять, и он собирается его просить эти процессы ускорить:

- Не сомневаюсь, что губернатор как коренной самарец, родившийся и выросший в центре города, действительно заинтересован в развитии исторического поселения, и примет необходимые документы.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

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