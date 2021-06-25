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Общество25 июня 2021 13:40

Прячемся от жары: показываем, где в самарских парках трава мягче и муравьев меньше

Журналисты "КП-Самары" прогулялись по самарским паркам и скверам и посмотрели, где комфортнее всего отдыхать в условиях аномальной жары
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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В Загородном парке можно спокойно устроить пикник

В Загородном парке можно спокойно устроить пикник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Долгожданное лето не хочется проводить в четырех стенах, но и на улице совсем не сладко - жара за 35 градусов не способствует нормальному отдыху. Набережная Самары переполнена людьми, куда же податься, где спрятаться от палящего солнца? Конечно, в парках, но все они такие особенные, красивые и разные. Берем ягоды, фрукты, прохладительные напитки и отправляемся искать уютный тенечек.

Журналисты "КП-Самара" решили начать с парка имени Юрия Гагарина. Думаете здесь только веселые детки, мамы с колясками и аттракционы? Вот и нет, пока мы искали поляну для пикника, увидели девушку, которая стояла на гвоздях. Оказывается, стояние на гвоздях является лучшим средством от жары, берите на заметку!

Выдержка и спокойствие - вот, что можно сказать о смелой героине фото

Выдержка и спокойствие - вот, что можно сказать о смелой героине фото

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парк Гагарина сам по себе довольно огромный, пикник сделать удалось, время скрасила интересная книга и прохладная кола. Чувство умиротворенное, казалось бы. Но нет, так как парк все же подходит для развлечений, вокруг много играющих детей, рупоры, которые зазывают на аттракционы и лужайки не совсем чистые. Были места, где валялись бутылки, здесь мягкий газон нужно еще поискать.

В самарских парках размещаются на траве, делают пикник, просто сидят с друзьями

В самарских парках размещаются на траве, делают пикник, просто сидят с друзьями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерине в парке Гагарина очень нравится

Екатерине в парке Гагарина очень нравится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я прихожу сюда в обеденный перерыв, у меня находится здесь рядом работа, люблю разместиться здесь недалеко от пруда и отдыхать, - рассказала нам местная жительница Катя.

Мы прогулялись по парку, отметили, что здесь любят покататься на катамаранах, так как многие плавали на них и даже соревновались. В парке Гагарина явно можно найти чем заняться. И пикник на лужайке здесь вполне комфортных - никаких муравьев и прочих неприятностей.

Желающих покататься было много среди взрослых и детей

Желающих покататься было много среди взрослых и детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В парк приезжают на аттракционы жители области, кто-то сюда ходит гулять почти каждый день, а кто-то приехал в первый раз. Сладкая вата, тир, катамараны, веселые аттракционы, что еще нужно внутреннему ребенку? Здесь будет весело вне зависимости от возраста

Следующим пунктом на нашем пути стал Загородный парк. Атмосфера в нем намного спокойнее, как будто бы весь парк греется на солнце и спит.

В Загородном многие устраивают пикник, играют в карты, поют песни под гитару и просто отдыхают, вот и мы разместились на мягкой лужайке.

Песни остаются несмотря ни на что

Песни остаются несмотря ни на что

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что Грушинский фестиваль отменили, песни остаются. Так, здесь для всех окружающих поют милые дети.

В парке гуляет необычная лошадка, которая в жаркую погоду привлекает внимание взрослых и детей. Фиеста похожа на сказочного единорога, у неё красивый розовый наряд и она поражает своей красотой. Мы угостили её яблоком, Фиеста сразу заинтересовалась гостинцем, видимо, яблоки ей очень нравятся.

Добрый взгляд Фиесты подтверждает тот факт, что она любимица детей в Загородном парке

Добрый взгляд Фиесты подтверждает тот факт, что она любимица детей в Загородном парке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском парке чуть прохладнее, чувствуется даже некий морской бриз. Пройдясь тут можно сделать вывод, что парочки любят здесь отдыхать, газон, кстати, самый чистый и мягкий по сравнению с остальными. Выбирая место, где отдохнуть мы встретили ребят, они рассказали нам, почему выбрали именно "Струкачи":

- Мы недалеко отсюда живем, часто сюда приходим, также здесь можно скрыться от жары.

Отдыхающим нравится сама атмосфера, по их словам, она здесь очень хорошая

Отдыхающим нравится сама атмосфера, по их словам, она здесь очень хорошая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском есть очень интересная и милая беседка, здесь раскрывается чудесный вид на Волгу. Удобные лавочки, красивые узоры и флажки поднимают настроение.

Беседки в "Струкачах" очень милые

Беседки в "Струкачах" очень милые

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полюбуйтесь оттуда на красивую Волгу, выпейте прохладный напиток и ощутите как там чувствуется легкий и свежий ветерок с набережной. Вот оно лето!

Рядом с беседкой есть зона с качелями, где можно отдохнуть

Рядом с беседкой есть зона с качелями, где можно отдохнуть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На качельках можно сильно раскачаться, либо спокойно посидеть. Они кажутся очень удобными, наверное, потому что "для двоих". Выглядит все вокруг красиво, дети ездят на самокатах, а родители проводят фотосессии.

Следом отправляемся в сквер Пушкина. Там оказалось довольно много людей, все лавочки были заняты. В сквере достаточно чисто, он выглядит ухоженно, можно даже уловить аромат цветов, которые там посажены.

Возле дамы с ракеткой нашлись свободные места

Возле дамы с ракеткой нашлись свободные места

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свободные лавочки обнаружены только возле дамы с ракеткой. Мы даже предложили ей апельсин. В такую погоду самое то - играть в бадминтон, ветра в сквере совсем не было.

Если в сквере Пушкина свободных лавочек не нашлось, то в сквере Фадеева их полно! Лавочки довольно удобные. А еще здесь слышно, как разливается фонтан 40-летия Победы напротив сквера.

В сквере Фадеева полно свободных лавочек

В сквере Фадеева полно свободных лавочек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если у вас есть дети, то вы можете спокойно отдохнуть на лавочке, а ребенку есть где поиграть - рядом с зонами отдыха расположена площадка. А еще здесь наиболее прохладно - или из-за фонтана или ивы у скамейки.

По итогу можно однозначно сказать - в Самаре уютные уголки есть! Главное, посмотреть по сторонам и выбрать правильную компанию.

Где спастись от жары в самарских парках
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