Прячемся от жары: показываем, где в самарских парках трава мягче и муравьев меньше

В Загородном парке можно спокойно устроить пикник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Долгожданное лето не хочется проводить в четырех стенах, но и на улице совсем не сладко - жара за 35 градусов не способствует нормальному отдыху. Набережная Самары переполнена людьми, куда же податься, где спрятаться от палящего солнца? Конечно, в парках, но все они такие особенные, красивые и разные. Берем ягоды, фрукты, прохладительные напитки и отправляемся искать уютный тенечек.

Журналисты "КП-Самара" решили начать с парка имени Юрия Гагарина. Думаете здесь только веселые детки, мамы с колясками и аттракционы? Вот и нет, пока мы искали поляну для пикника, увидели девушку, которая стояла на гвоздях. Оказывается, стояние на гвоздях является лучшим средством от жары, берите на заметку!

Выдержка и спокойствие - вот, что можно сказать о смелой героине фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парк Гагарина сам по себе довольно огромный, пикник сделать удалось, время скрасила интересная книга и прохладная кола. Чувство умиротворенное, казалось бы. Но нет, так как парк все же подходит для развлечений, вокруг много играющих детей, рупоры, которые зазывают на аттракционы и лужайки не совсем чистые. Были места, где валялись бутылки, здесь мягкий газон нужно еще поискать.

В самарских парках размещаются на траве, делают пикник, просто сидят с друзьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерине в парке Гагарина очень нравится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я прихожу сюда в обеденный перерыв, у меня находится здесь рядом работа, люблю разместиться здесь недалеко от пруда и отдыхать, - рассказала нам местная жительница Катя.

Мы прогулялись по парку, отметили, что здесь любят покататься на катамаранах, так как многие плавали на них и даже соревновались. В парке Гагарина явно можно найти чем заняться. И пикник на лужайке здесь вполне комфортных - никаких муравьев и прочих неприятностей.

Желающих покататься было много среди взрослых и детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В парк приезжают на аттракционы жители области, кто-то сюда ходит гулять почти каждый день, а кто-то приехал в первый раз. Сладкая вата, тир, катамараны, веселые аттракционы, что еще нужно внутреннему ребенку? Здесь будет весело вне зависимости от возраста

Следующим пунктом на нашем пути стал Загородный парк. Атмосфера в нем намного спокойнее, как будто бы весь парк греется на солнце и спит.

В Загородном многие устраивают пикник, играют в карты, поют песни под гитару и просто отдыхают, вот и мы разместились на мягкой лужайке.

Песни остаются несмотря ни на что Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что Грушинский фестиваль отменили, песни остаются. Так, здесь для всех окружающих поют милые дети.

В парке гуляет необычная лошадка, которая в жаркую погоду привлекает внимание взрослых и детей. Фиеста похожа на сказочного единорога, у неё красивый розовый наряд и она поражает своей красотой. Мы угостили её яблоком, Фиеста сразу заинтересовалась гостинцем, видимо, яблоки ей очень нравятся.

Добрый взгляд Фиесты подтверждает тот факт, что она любимица детей в Загородном парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском парке чуть прохладнее, чувствуется даже некий морской бриз. Пройдясь тут можно сделать вывод, что парочки любят здесь отдыхать, газон, кстати, самый чистый и мягкий по сравнению с остальными. Выбирая место, где отдохнуть мы встретили ребят, они рассказали нам, почему выбрали именно "Струкачи":

- Мы недалеко отсюда живем, часто сюда приходим, также здесь можно скрыться от жары.

Отдыхающим нравится сама атмосфера, по их словам, она здесь очень хорошая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском есть очень интересная и милая беседка, здесь раскрывается чудесный вид на Волгу. Удобные лавочки, красивые узоры и флажки поднимают настроение.

Беседки в "Струкачах" очень милые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полюбуйтесь оттуда на красивую Волгу, выпейте прохладный напиток и ощутите как там чувствуется легкий и свежий ветерок с набережной. Вот оно лето!

Рядом с беседкой есть зона с качелями, где можно отдохнуть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На качельках можно сильно раскачаться, либо спокойно посидеть. Они кажутся очень удобными, наверное, потому что "для двоих". Выглядит все вокруг красиво, дети ездят на самокатах, а родители проводят фотосессии.

Следом отправляемся в сквер Пушкина. Там оказалось довольно много людей, все лавочки были заняты. В сквере достаточно чисто, он выглядит ухоженно, можно даже уловить аромат цветов, которые там посажены.

Возле дамы с ракеткой нашлись свободные места Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свободные лавочки обнаружены только возле дамы с ракеткой. Мы даже предложили ей апельсин. В такую погоду самое то - играть в бадминтон, ветра в сквере совсем не было.

Если в сквере Пушкина свободных лавочек не нашлось, то в сквере Фадеева их полно! Лавочки довольно удобные. А еще здесь слышно, как разливается фонтан 40-летия Победы напротив сквера.

В сквере Фадеева полно свободных лавочек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если у вас есть дети, то вы можете спокойно отдохнуть на лавочке, а ребенку есть где поиграть - рядом с зонами отдыха расположена площадка. А еще здесь наиболее прохладно - или из-за фонтана или ивы у скамейки.

По итогу можно однозначно сказать - в Самаре уютные уголки есть! Главное, посмотреть по сторонам и выбрать правильную компанию.