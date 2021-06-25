Если надо - уколюсь: самарцы не спешат сдавать туры в Сочи из-за обязательной вакцинации

Моря без прививки не будет? Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Краснодарском крае ввели новые правила: все туристы с 1 июля обязаны предъявить сертификат о вакцинации, иначе в отель никто не заселит. Альтератива - сделать тест на коронавирус за 72 часа до заселения в отель. Дорого, муторно - получается, проще уколоться. Губернатор Вениамин Кондратьев даже не отреагировал на стоны туроператоров: мол, с вами все понятно, а за безопасность отвечаем мы.

В ассоциации туроператоров 25 июня уже рассказали, что туристы возвращают путевки - не хотят или не успевают уколоться, переживают из-за возможных дополнительных ограничений. Однако, как узнали журналисты КП-Самара, в Самарской области все не так страшно.

- У нас пока большого количества возвратов нет. Мы и не ждем шквала: люди настроились на отдых, не думаю, что где-то будут другие условия, особенно за границей. Все и так понимали, что будут спрашивать либо тесты, либо сертификаты о прививке, все к этому шло. Надеялись, что наши курорты устоят, но нет, - говорит сотрудница одного из турагенств Самары.

Однако, в день опубликования информации об ограничениях турфирмам пришлось принимать большой натиск негативных звонков от клиентов – в виду долгого закрытия границ были активные продажи на российский юг. По словам представителей «Самараинтур» люди переживают за то, что не успеют к августовским турам получить сертификаты о прививках.

В основном, люди боятся штрафов, которые предусмотрены туроператором за отказ от тура. Как сообщили «КП-Самара» в компании «Спутник-Гермес», людям не нравится, но что поделать.

- Отказы от туров минимальны. Люди не хотят терять деньги из-за штрафов, которые могут быть до 30% стоимости путёвки, - сообщил представитель компании.

Южное направление всё ещё остаётся самым популярным у самарских туристов – альтернативы в виде Калининграда почти не рассматриваются – это отмечает и самарское туристическое агентство «КАЛИНА travel». Те, кто хотел лететь за границу – летят за границу, а те, кто хотел лететь в Краснодарский край – всё равно настроены лететь именно туда.

Многие надеются на послабления к ограничениям, ведь официальных распоряжений и постановлений на сайте администрации Краснодарского края пока нет. К тому же, глава Ростуризма Зарина Догузова уже попросила губернатора Краснодарского края разрешить принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом и после 1 августа.