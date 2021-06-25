«Езжайте домой, я задолбался»: в Тольятти отказали в госпитализации четырехлетней девочке, которую покусали собаки

Аня до сих пор испытывает боль, поездки по врачам не облегчают страдания Фото: Предоставлено "Комсомолке"

19 июня в Тольятти на маленькую девочку напала собака, Аня вместе с папой встречала маму с работы, когда из угла выбежала стая. Все закончилось травмой ребенка, родители сразу же поехали в поликлинику АПК-3 в своем районе.

Примерно в 21:30 четырехлетнюю Аню осмотрели и наложили ей повязку, потом родителям выдали направление на госпитализацию в тольяттинскую городскую больницу № 1. Врачи посчитали, что рана глубокая и серьезная, поэтому требуется постоянное наблюдение врачей в стационарных условиях, которое невозможно в АПК-3.

— После долгого ожидания осмотр был проведен, хирург сказал, что нам нужно идти в кабинет травматолога, там он осмотрит ребенка. Мы так и сделали, но травматолог отказал нам в осмотре Ани, сказав: «Езжайте домой, я задолбался работать за новый город. Езжайте назад, пусть делают свою работу. Либо езжайте домой, утром там будет детский травматолог, обработают и прививку поставят», — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» о событиях той ночи мама пострадавшей Ирина Смирнова.

Мама девочки сказала врачу, что если он отказывается от осмотра, то пусть напишет отказ в письменной форме. Травматолог последовал просьбе, но, по словам женщины, на листке написал, что осмотр провел.

— Все происходило в коридоре. Мы даже в кабинет не проходили, я считаю, что внутренние разногласия между больницами не должны влиять на пациентов. Когда события начали происходить, я решила все снять на телефон. На видео слышно, в какой форме врач отказался осматривать ребенка, можно увидеть, что пишет он в коридоре, — говорит мама ребенка.

Укус оказался очень серьезным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Заведующая ТГБ-1 Светлана Гаршина прокомментировала ситуацию.

— Для введения иммуноглобулинов ребенка отправили в наши приемные покои к хирургу, ребенок был осмотрен, врач осмотрел раны и родителям разъяснил, что нет показаний госпитализировать. К оказанию помощи это никакого значения не имеет, помощь травматологом была оказана в поликлинике АПК-3, наш хирург ребенка проверил, — отметила она.

Информация о случившемся просочилась в соцсети. В больницу после этого приехали представители прокуратуры. Гаршина подчеркивает, что претензий по качеству оказания помощи не было.

— Мама стала агрессивно требовать травматолога здесь у нас, тот спустился и объяснил, что от него ничего не требуется. От прокуратуры к качеству оказания помощи претензий нет. Были моменты, но они были спровоцированы агрессивной мамой. Наш хирург неправильно ее направил, нужно было отправить ее к травматологу больницы АПК-3, а он отправил к нашему врачу, — добавила наша собеседница.

Маму такая позиция не устроила. Она хочет, чтобы больница признала, что врач сорвался на пациентку.

— Я пациент, у моего ребенка рана и он плачет, в больнице АПК-3 подвели итог, что требуется госпитализация, хирург больницы ТГБ-1 отправил к их травматологу, куда я отправилась. Травматолог в грубой форме, как показано на видео, отказался осматривать ребенка, однако на бумаге написал, что осмотрел девочку, как вы видите по видео, он пишет в коридоре, мы даже в кабинет не были приглашены, — прокомментировала Ирина.

В больнице подчеркнули, что с врачом проведена разъяснительная беседа. Он получил административные взыскания.

Между тем 25 июня, когда Ирина с дочерью приехала в ТГБ на перевязку, но уехали ни с чем. В горбольнице семью отправили на перевязку в АПК-3, заявив, что не госпитализированных детей они не перевязывают.