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Общество25 июня 2021 17:45

Самарцы хотят взыскать с руководителя департамента образования расходы на частные детские сады

Следствие считает Елену Чернегу ответственной за то, что полсотни детей год сидели дома, родители просят возместить им ущерб
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Елену Чернегу временно отстранили от исполнения должностных обязанностей на время разбирательства по делу о превышении должностных полномочий

Елену Чернегу временно отстранили от исполнения должностных обязанностей на время разбирательства по делу о превышении должностных полномочий

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре начали рассматривать уголовное дело заместителя главы г.о.Самара — руководителя городского департамента образования Елены Чернеги. Ее временно отстранили от исполнения должностных обязанностей на время разбирательства по делу о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в декабре 2019 года именно Чернега дала “добро” на зачисление детей во второй корпус детского сада номер 87 на ул.Ташкентской, 110. Прошли соответствующие комиссии по распределению детей, однако дети в итоге еще почти год просидели дома, потому что в эксплуатацию здание ввели годом позже.

Потерпевшими по делу признана 51 семья, пять из них заявили к подсудимой гражданские иски на суммы от 29 до 100 тысяч рублей — именно эти деньги родители, по их словам, потратили на частные детские сады и частных логопедов.

— Не понимаем, причем здесь Елена Чернега: ведь детский сад должны были ввести в эксплуатацию как в раз в декабре 2019 года, и было соответствующее официальное уведомление, — объяснила позицию защиты адвокат Анна Давыдова.

— Мы сделали все, что могли со своей стороны: когда здание построили, мы его оснастили всем необходимым и даже набрали персонал, — подтверждает сама Елена Чернега. — Это не моя вина, что необходимые разрешения вовремя не выдали.

Следствие считает иначе: мол, чиновница-карьеристка пыталась создать видимость благоприятной обстановки и скрыть реальные проблемы с реализацией нацпроекта “Демография”.

— Давно таких пафосных обвинений не слышал, — заявил в суде адвокат Андрей Карномазов. — Криминализирована обычная управленческая деятельность.

По делу собираются допрашивать в качестве свидетелей не только сотрудников департамента градостроительства, но и главу Самары Елену Лапушкину.

ОФИЦИАЛЬНО

Павел Лукин, помощник прокурора г.Самары

— По версии следствия, Елена Чернега дала распоряжение о зачислении детей в детский сад на ул.Ташкентской, который еще не был введен в эксплуатацию и не получил необходимых разрешительных документов. Дети, зачисленные в этот детский сад, не смогли быстро попасть в иное учреждение и некоторые родители даже вынужденно уволились с работы, чтобы сидеть с ними дома, что повлекло нарушение прав и свобод граждан.

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