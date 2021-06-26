Жительница Самарской области привезла Леониду Якубовичу цыган и дошла до финала

Леонид Якубович ожидал церковное пение, а получил цыган Фото: скриншот

В пятницу, 25 июня, в эфир Первого канала вышла традиционная передача «Поле Чудес» с ее бессменным ведущим Леонидом Якубовичем.

В первой тройке игроков оказалась жительница Самарской области Елизавета Жучкова из села Старая Рачейка. Ее соперниками стали Светлана Хлынцева из Ставропольского края и Азиз Усанов из Туркменистана.

Елизавета Жучкова дошла до финала Фото: скриншот

Якубович перешел сразу к делу.

- 25 июня в День Петра Афонского принято было проводить время на рыбалке и варить уху. Поэтому все что мы сегодня с вами будем разгадывать и о чем мы с вами сегодня будет говорить — это рыбалка, - предупредил ведущий и сразу озвучил вопрос первого тура. - Историки установили, что древнерусские рыболовы активно пользовались жерлицей с одним или несколькими крючками на конце, но промысловой эта снасть не являлась. Гораздо продуктивнее была ловля...на что?

Азиз Усанов первым дал правильный ответ и почти полностью открыл слово из 10 букв, оставив на табло только два черных квадрата. И возможность поиграть в поле чудес предоставилась самарской участнице.

Прежде чем приступить к игре Елизавета Жучкова рассказала про свое родное село и уверила ведущего, что он хотя бы раз да проезжал мимо него.

- Оно находится прямо рядом с железной дорогой, где ходят поезда на Москву.

Но это не самое главное. Елизавета с гордостью рассказала, что в этом году Самарской губернии исполняется 170 лет. Отличный повод подарить подарки самому народному ведущему страны!

Теперь музей «Поле Чудес» пополнили альбом, посвященный 170-летию губернии, панно на котором изображен Сызранский район, деревянное панно, на котором изображен старинный храм.

- Вообще я преподаватель а в Старой Рачейке я увлекаюсь церковным пением. Я пою в храме, которому 150 лет. После советских времен он стал похож на обычное здание и сейчас мы стараемся его восстановить, рассказала Елизавета.

И тут последовал еще один неожиданный сюрприз. Самарчанка пригласила в студию.... цыганский ансамбль!

Леонид Аркадьевич явно оказался доволен выступлением цыганкского ансамбля Фото: скриншот

- Я думал сейчас будет что-то церковное, - удивился Якубович, но подарком остался более чем доволен.

Сюрприз явно пришелся ведущему по вкусу, он пританцовывал и аплодировал в течение всего выступления, а после выступление разве что и мог вымолвит: «вот это — да!».

И после этого сразу успех — угаданная буква «Р». И дело оставалось за малым угадать последнюю. «Д» и первый тур остался за жительницей Самарской области.

В шаге от победы

Вопрос для финалистов был не самый сложный, особенно если учесть, что Леоднид Якубович в самом начале дал им маленькую подсказку.

- Как называется снасть для зимней ловли щук в озерах? Бичевка с крючком, которая опускается в прорубь до самого дна, подпирается прутиком и привязывается к колышку.

В слове из 7 букв Елизавета Жучкова сразу навзвала первую верную букву «А», успела передать приветы и потом почти угадал слово.

«Дурилка» - таков был ответ! Но назвала это слово уже соперница Елизаветы.