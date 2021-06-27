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Общество27 июня 2021 12:30

«Вышвырнули из окна джипа на полном ходу»: в Самаре спасли котенка, который чуть не погиб под колесами авто

Неравнодушным самарцам пришлось перекрывать движение на оживленной магистрали, чтобы спасти малыша
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Серой котейке очень повезло - она попала в добрые руки. Фото: соцсети

Серой котейке очень повезло - она попала в добрые руки. Фото: соцсети

Чудовищная история с хорошим концом произошла в Самаре. Прямо на оживленную часть из окна дорогой иномарки вышвырнули маленького котенка. Малыш неминуемо погиб бы под колесами мчащихся автомобилей. Но ему повезло – рядом оказались неравнодушные люди, которые спасли котейку.

«Пришлось перекрыть движение машин по кольцу»

ЧП произошло около шести часов вечера в субботу, 26 июня. Самарчанка Светлана Преображенская ехала по Московскому шоссе в районе ТЦ «Вертикаль», как вдруг заметила странные движения в окне проезжающего рядом серого джипа. В окне появилась рука и что-то вышвырнула из салона на полном ходу. Через секунду Светлана разглядела, что именно – и ахнула. Оказалось, что прямо на проезжую часть самой оживленной городской магистрали выкинули маленького серого котенка.

Не колеблясь ни минуты девушка притормозила и бросилась ловить ошалевшего от страха малыша, пока он не угодил под колеса автомобиля.

- Большое спасибо еще одной семье, которая остановилась и помогла ловить котенка, - написала девушка в соцсети. – Нам даже пришлось перекрыть движение машин по кольцу. Конечно, мы старались сделать все как можно скорее, поэтому даже не записали и не сфотографировали номер машины, из которой выкинули котенка. Но это подлые люди и даже людьми их не назвать!

«Глаз подбит, но девчонка здоровая»

Спасенного котенка – это оказалась девочка – Светлана забрала себе.

- Котейка жива, едет домой, будем лечить, - сообщила Светлана в соцсети. - Будет в доме мышей ловить. Глаз подбит, но девчонка здоровая. Мне лично искренне жаль, что люди совершают такие поступки. Мы учим детей, мы подаем пример. Не понимаю, что сейчас в головах у людей творится. Не понимаю, в чем сложность выложить объявление и отдать в хорошие руки. Не стыдно выйти на улицу и раздать котят, на рынке, в переходе - да где угодно. А такими поступками, как совершил тот водитель, мы просто теряем человечность…

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