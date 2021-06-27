«Выносили пациентов из горящего салона»: очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП со скорой и КАМАЗом в Отрадном

Скорая перевернулась на бок. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

27 июня в городе Отрадном Самарской области произошло жуткое смертельное ДТП. Легковушка влетела в бок скорой помощи, перевозящей пациентов, в результате медицинский автомобиль отлетел в КАМАЗ, перевернулся и загорелся. К сожалению, не обошлось без жертв.

Отлетела на КАМАз и перевернулась

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в 16.16 на центральной улице города, в районе ул.Железнодорожная, 24, прямо напротив железнодорожного вокзала. Машина скорой помощи везла двух пациентов в городскую больницу. Врачи спешили поскорее доставить больных, водитель включил сирену, проблесковые маячки и жал на газ.

Скорую помощь отбросило прямо на КАМАЗ Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Однако дорогу ему оказались готовы уступить не все. На перекрестке напротив вокзала скорая помощь попыталась проехать на красный свет, однако прямо в бок медицинскому автомобилю врезалась «Шкода Октавиа». В результате карету скорой отбросило на стоящий на светофоре КАМАЗ. Как рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара», после этого медицинский автомобиль перевернулся и загорелся.

- Все произошло очень быстро. Водитель легковушки выезжал на перекресток на свой свет, и видимо не заметил скорую помощь, - рассказали очевидцы. – Грохот стоял ужасный! А потом машина скорой помощи задымилась и загорелась. Пациентов оттуда на носилках вытаскивали, и сразу во вторую скорую, которая почти моментально приехала.

Скорая помощь с пациентами загорелась, бензин разлился по проезжей части Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На место выехали и пожарные машины – тушить карету скорой помощи и разлитый по всей проезжей части бензин.

- Пожарно-спасательными подразделениями также проводились работы по деблокировке пострадавших, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Водитель погиб, фельдшер в тяжелом состоянии

К сожалению, в таком страшном ДТП не обошлось без жертв. Авария унесла жизнь водителя скорой помощи, еще шестеро человек оказались в больнице

- В спецавтомобиле погиб водитель, а также пострадали два пациента и фельдшер, - подтвердили в ГУ МВД по Самарской области. - В другом легковом автомобиле пострадали три человека.

В страшной аварии погиб водитель корой помощи, фельдшер в тяжелом состоянии Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Пострадавших госпитализировали в Отрадненскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. К фельдшеру, который находится в тяжелом состоянии, направлена бригада санавиации из СОКБ им.Середавина.

Свои соболезнования родственникам погибшего водителя и слова поддержки родным пострадавших в ДТП высказал глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую поддержку.

Пациентов на носилках перегружали в другую скорую помощь Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Родственникам погибшего будет, в том числе, оказана материальная помощь, - сообщает областное правительство.

На момент публикации материала сгоревшую машину скорой помощи до сих пор не убрали с проезжей части, из-за чего на магистрали копилась немалая пробка.

- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Проверку по поводу ДТП начала и прокуратура. Сообщается, что на место происшествия выехал прокурор Отрадного Вадим Лошкарев.