Снова за две сотни заболевших, спрос на вакцину вырос в десять раз: что творит коронавирус в Самарской области

Число новых заболевших в Самарской области снова растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова растет заболеваемость коронавирусом. Число новых заболевших опять перевалило за две сотни, медики фиксируют также более десяти погибших от этой болезни в сутки. Из-за возросшей опасности заразиться, а также из-за новых требований к отдыху на курортах Краснодарского края спрос на вакцину от COVID-19 в Самарской области за неделю вырос в 10 раз. К этому оказались готовы не все медучреждения региона. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 28 июня 2021 года.

Новые заболевшие, новые смерти

Как сообщили в региональном оперштабе, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован еще у 207 жителей региона. Из них 87 - в Самаре, 33 – в Тольятти, 15 – в Новокуйбышевске, 10 в Сызрани. В остальных городах и районах новых заболевших менее десятка. В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 67069 случаев коронавируса.

Пополнился и список погибших от ковида – стало известно об 11 новых жертвах коронавируса. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса в Самарской области скончались 2244 человека.

Спрос на вакцину вырос в десять раз

Из-за увеличения опасности заразиться, а также из-за требований об обязательной вакцинации для отдыха на курортах Краснодарского края в Самарской области за последнюю неделю в 10 раз увеличилось число желающих сделать прививку от коронавируса. Чаще всего жители региона хотят сделать прививку в ближайшей поликлинике.

От жителей Тольятти даже поступали сигналы о том. Что в некоторых прививочных кабинетах закончился первый компонент вакцины. Однако в областном минздраве объяснили, что дефицит наблюдался лишь в отдельных мобильных пунктах и носил временный характер. Вакцину уже перераспределили между поликлиниками и нехватку ликвидировали. В ведомстве заверили, что вакцины хватит на всех, а ближайшем будущем в регионе ожидаются дополнительные поставки.