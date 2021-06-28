Трансферы ФК Крылья Советов (лето 2021): кто войдет в состав самарского клуба

Задачи «Крыльев» на это межсезонье – сохранить лидеров и точечно усилиться. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» снова вернулись в Премьер-лигу. Однако если перед каждым предыдущим возвращением клуб судорожно обновлял состав, чтобы тот подходил под РПЛ, то теперь все усилия направлены на то, чтобы сохранить как можно больше игроков.

Сейчас руководители договариваются с футболистами и ищут новичков, чтобы точечно усилиться. Однако без потерь не обошлось. Есть, впрочем, и новички. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов летом 2021 года.

Ушли

Официально клуб покинули три футболиста – это Александр Гацкан, Дмитрий Комбаров и Егор Голенков. Гацкану уже 37 лет, по ходу сезона ходили слухи, что он может завершить карьеру. Пока неизвестно, будет ли Александр продолжать играть или повесит бутсы на гвоздь. Ходят слухи, что Гацкан может продолжить карьеру в песчанокопской «Чайке».

По будущему Дмитрия Комбарова тоже есть вопросы. «Крылья» не стали предлагать полузащитнику новый контракт, и после сезона футболист покинул Самару. Новостей о новой команде Комбарова пока нет.

А вот Егору Голенкову «Крылья» предлагали контракт, но он решил покинуть клуб. Форвард собирался в «Ростов», однако что-то пошло не так и Егор, скорее всего, в новом сезоне будет играть за один из чешских клубов.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин сказал, что клубу удалось договориться с большинством игроком о продлении контрактов. Ранее сообщалось, что интерес со стороны команд РПЛ есть к Максиму Витюгову, Роману Ежову, Ивану Ломаеву и, конечно, Ивану Сергееву. У лучшего бомбардира ФНЛ еще год контракта с «Крыльями», однако к нему присматриваются ЦСКА и «Локомотив».

Пришли

«Крылья» уже объявили о подписании теперь уже бывшего полузащитника московского «Динамо» Данила Липового. 21-летний футболист – воспитанник «Крыльев Советов», однако на профессиональном уровне за самарцев никогда не играл. Он выступал за «Динамо», а также был в аренде в «Оренбурге» и «Химках».

На сборах с Сербии с «Крыльями» тренируются два потенциальных новичка. Это 18-летний атакующий полузащитник из Сербии Андрей Капетанович и 16-летний российский вундеркинд Сергей Пиняев.

Последний за три товарищеских матча забил три гола. Сейчас «Крылья» ведут переговоры с представителями Пиняева по поводу перехода игрока.