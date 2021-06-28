«Мечтаю придумать новый источник энергии»: единственный выпускник из Самары, набравший 300 баллов ЕГЭ, хочет принести пользу людям

Артем Агарков уверен, что физика - его призвание. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Артем Агарков – единственный выпускник Самарской области, получивший 100 баллов по всем трем экзаменам ЕГЭ: русскому языку, математике и физике. Воспитанник Самарского международного аэрокосмического лицея, гордость родителей и учителей, юноша уже твердо решил, с чем хочет связать свою жизнь. Физика высоких энергий, научные прорывы и высокоэффективный «вечный двигатель» - вот та область, где мечтает реализовать себя талантливый самарец. О своих планах и мечтах Артем рассказал журналисту «КП-Самара».

«Вся семья – медики»

Артем Агарков – выходец из чисто «врачебной семьи». Отец и мать, бабушки и дедушки, дяди и тети – практически все в его семье работают врачами или так или иначе связны с медициной. Поэтому никто не ожидал, что паренек проявит столь горячий интерес к физико-математическому направлению.

- Мы все врачи, старшая дочь тоже учится в медицинском университете, - рассказал журналисту «КП-Самара» отец Артема Сергей Агарков. – Сначала мы думали, что сын также продолжит врачебную династию – уже в четвертом поколении. Однако Артем твердо сказал, что ему интересен именно «физмат». И хотя поначалу нам было непросто это принять, мы поддержали сына, и уверены, что сделали правильно.

Артем - единственный "физик" в медицинской семье. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Нравится искать ключ к задачам»

С самого первого класса Артем приносил в дневнике одни пятерки. Однако признается – сами по себе оценки имели для него второстепенное значение. Совсем другое дело – знания! Из Артем впитывал как губка, стремясь узнать как можно больше нового.

- Со второго класса я заинтересовался математикой, я тогда учился в школе №10 «Успех». А с седьмого класса мы начали изучать физику, и я сразу понял – это мое! – говорит Артем. – Если математика – довольно абстрактная наука, то физика имеет вполне практическое применение и воплощение. И больше всего мне нравится сам процесс решения, поиска ключа к задачам.

Уже с седьмого класса Артем начал активно участвовать в предметных олимпиадах. А когда перешел в Самарский международный аэрокосмический лицей, увлечение олимпиадами вышло на новый уровень. Самара, Казань, Пенза, Саратов, Москва – за свои школьные годы Артем прошел более 50 олимпиад, стал победителем или призером многих из них! Причем не каких попало, а высокого уровня, тех, которые дают победителю право на 100 баллов ЕГЭ по предмету – выбирал с прицелом на будущее поступление.

За несколько школьных лет Артем участвовал в пяти десятках олимпиад. Фото: предоставлено Комсомолке"

- Подготовка к олимпиадам, участие в них – это потрясающая тренировка, которая дала мне возможность написать ЕГЭ без излишнего волнения, - признается Артем. – Ведь если подготовка к ЕГЭ часто сводится к механическому «натаскиванию», то каждая олимпиадная задача требует творческого подхода. Иногда на то, чтобы найти решение таких задач при подготовке, у меня уходило по два-три дня, но это того стоило.

Огромную поддержку талантливому ученику оказывали преподаватели лицея.

- Мы очень благодарны учителям школы №10 "Успех" и СМАЛ за то, что они привили сыну интерес к точным наукам, сумели увлечь его этим знанием, поддержали и развили его любовь к математике и физике, - говорит Сергей Агарков. – Это по-настоящему здорово, что в нашем регионе есть учебные заведения такого уровня, с хорошим оснащением и сильными неравнодушными педагогами! Лицей получил по нацпроекту новые компьютеры, что позволило во время периода дистанционного обучения из-за коронавируса сохранить высокое качество образования.

«Мечтаю совершить прорыв в науке»

Уже с 9 класса Артем знал, что хочет связать свою жизнь с физикой. А после того, как после 9-го класса побывал на летней школе Московского физико-технического института (МФТИ) понял, что учиться хочет именно там. С 300 баллами ЕГЭ проблем с поступлением у него не возникло.

- Когда я увидел этих ребят, этих преподавателей, по-настоящему увлеченных решением сложных и интересных задач, я понял, что хочу общаться с этими людьми, хочу быть среди них, - рассказывает Артем. – Я выбрал факультет общей и прикладной физики. Это конечно очень многогранная наука. Больше всего мне интересна область физики высоких энергий. Я мечтаю совершить в ней прорыв, открыть новый источник энергии. Ведь те, которыми мы пользуемся сейчас – или неэкологичны, или малоэффективны. Я хочу разработать такой источник энергии, который будет максимально эффективен и при этом не нанесет вреда окружающей среде. Почти как мифический «вечный двигатель» - только в реальном воплощении! Хочется не только развиваться самому, но и приносить пользу обществу, пользу людям и своей стране.