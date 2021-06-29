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Общество29 июня 2021 9:41

В Самаре выберут лучших строителей Поволжского Федерального округа

28 и 29 июня в губернской столице проходит окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Рассказываем и показываем, как это было
Александра БЕЛОВА
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Рабочие профессии всегда в цене.

Рабочие профессии всегда в цене.

Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Повысить престиж рабочих специальностей

Конкурс «Строймастер» уже 11 лет собирает лучших специалистов строительной отрасли со всей страны. С 2015 года имеет статус всероссийского. В нашем городе мероприятие проходит впервые.

Весной через конкурс профмастерства уже прошли монтажники каркасно-обшивных конструкций. В июне настала очередь каменщиков, сварщиков и штукатуров.

Организаторы конкурса - Правительство Российской Федерации и Национальное объединение строителей – НОСТРОЙ. Главная цель конкурса - показать, что рабочие люди в нашей стране сейчас, как и раньше, пользуются заслуженным почетом и уважением.

- Сегодня мы говорим о том, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, крупным компаниям не хватает рабочих рук. Мы хотим, чтобы интерес к некогда популярным специальностям снова вырос. Поэтому конкурс мы будем популяризировать, чтобы поднимать престиж рабочих профессий – и это наша главная цель, - говорит координатор ассоциации НОСТРОЙ по ПФО, председатель конкурсной комиссии «Строймастер» Любовь Аристова.

Конкурс «Строймастер» уже 11 лет собирает лучших специалистов строительной отрасли со всей страны.

Конкурс «Строймастер» уже 11 лет собирает лучших специалистов строительной отрасли со всей страны.

Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Место для проведения конкурса выбрано не случайно. С Поволжским строительно-энергетическим колледжем им. Мачнева НОСТРОЙ сотрудничает давно.

- Техникум сегодня – база для подготовки специалистов для строительной сферы и проведения конкурсов, - продолжает Любовь Аристова. – Павильоны для соревнований оборудованы очень профессионально. Спасибо за это руководству техникума и нашим партнерам из правительства региона.

Конкурс проводится уже несколько лет, но в нашем регионе проходит впервые – при поддержке министерства строительства и министерства образования Самарской области.

- Без строителей мы никуда. Даже в повседневной жизни: кто-то строит дом, кто-то что-то ремонтирует – и всем нам крайне необходимы специалисты, которым мы будем доверять, работой которых будем восхищаться. Сегодня мы увидим именно таких профессионалов: это и конкурсанты, и, конечно же, уважаемые эксперты, общепризнанные авторитеты. Удачи вам! – поприветствовала участников конкурса заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Каменщики всегда нужны

На соревнования приехали профессионалы со всего Приволжского Федерального округа – из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий-Эл, Мордовии, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской и, конечно же, Самарской областей. Представителям ключевых строительных специальностей предстоит продемонстрировать знание и теории, и практики. Перед экспертами стоит непростая задача. Все конкурсанты в себе уверены – за их плечами многолетний опыт и поддержка коллег. Так, Вячеслав Сергеев из республики Марий-Эл каменщиком работает уже 13 лет и всегда стремится добиться высоких результатов.

- Признаюсь, не думал, что буду каменщиком. Пришел на работу, думал временно, но начало получаться все лучше, успехи пошли. В итоге уже много лет работаю на одном месте. Все устраивает – и стабильная зарплата, и коллектив. И без работы каменщик никогда не останется, - уверен мастер из Йошкар-Олы. Валерий не первый раз принимает участие в конкурсе – для него это возможность и себя показать, и других посмотреть. Говорит, всегда уезжает с соревнований с новыми знаниями и полезными профессиональными знакомствами. А учиться каменщикам приходится постоянно.

На соревнования приехали профессионалы со всего Приволжского Федерального округа

На соревнования приехали профессионалы со всего Приволжского Федерального округа

Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Технологии меняются, появляются новые материалы: каменщики не только с кирпичом работают, но и с разными видами камня, другими материалами. Инструменты бывают разные, приспособлений много, - объясняет преподаватель Поволжского строительно-энергетического колледжа им. Мачнева, член конкурсной комиссии Геннадий Кабин. Опытный наставник 20 лет проработал в строительстве и 34 года обучает молодежь. – Мы смотрим не только на мастерство конкурсантов, но и на то, как они организуют свое рабочее место, на соблюдение техники безопасности, последовательности действий. Это очень важная профессия: от нее зависит множество других специальностей. А при необходимости каменщик и штукатура может заменить – универсальность тоже очень ценное качество.

Сварка – это искусство

Самая многочисленная номинация – сварщики. За победу борются 9 человек. Это не удивительно, ведь сварщики также одна из важнейших строительных профессий. Да и не только строительных – сварщикам найдется дело на любом производстве.

Сварщики — самая многочисленная номинация конкурса.

Сварщики — самая многочисленная номинация конкурса.

Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Сверка – дело непростое. Вы знаете, что существует более ста ее видов? К каждому металлу, к каждому изделию нужен свой подход – способов сварки более ста! - говорит член конкурсной комиссии, профессор, доктор технических наук, сотрудник кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» Тольяттинского Государственного Университета Александр Ковтунов. – Сварка – это и искусство, и наука. Конкурс полезен всем. И экспертам, которые получают представление об уровне специалистов в регионе и ПФО, и конкурсантам, которые повышают свою квалификацию.

Ставки высоки: победители получит весомый денежный приз, а также отправятся в Москву, на финал конкурса «Строймастер». Он пройдет в рамках программы Всероссийского Дня строителя. Кто из участников будет отстаивать честь Приволжского Федерального округа – узнаем уже совсем скоро.

В Самаре выберут лучших строителей Поволжского Федерального округа
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