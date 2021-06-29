В Самаре выберут лучших строителей Поволжского Федерального округа

Рабочие профессии всегда в цене. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Повысить престиж рабочих специальностей

Конкурс «Строймастер» уже 11 лет собирает лучших специалистов строительной отрасли со всей страны. С 2015 года имеет статус всероссийского. В нашем городе мероприятие проходит впервые.

Весной через конкурс профмастерства уже прошли монтажники каркасно-обшивных конструкций. В июне настала очередь каменщиков, сварщиков и штукатуров.

Организаторы конкурса - Правительство Российской Федерации и Национальное объединение строителей – НОСТРОЙ. Главная цель конкурса - показать, что рабочие люди в нашей стране сейчас, как и раньше, пользуются заслуженным почетом и уважением.

- Сегодня мы говорим о том, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, крупным компаниям не хватает рабочих рук. Мы хотим, чтобы интерес к некогда популярным специальностям снова вырос. Поэтому конкурс мы будем популяризировать, чтобы поднимать престиж рабочих профессий – и это наша главная цель, - говорит координатор ассоциации НОСТРОЙ по ПФО, председатель конкурсной комиссии «Строймастер» Любовь Аристова.

Конкурс «Строймастер» уже 11 лет собирает лучших специалистов строительной отрасли со всей страны. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Место для проведения конкурса выбрано не случайно. С Поволжским строительно-энергетическим колледжем им. Мачнева НОСТРОЙ сотрудничает давно.

- Техникум сегодня – база для подготовки специалистов для строительной сферы и проведения конкурсов, - продолжает Любовь Аристова. – Павильоны для соревнований оборудованы очень профессионально. Спасибо за это руководству техникума и нашим партнерам из правительства региона.

Конкурс проводится уже несколько лет, но в нашем регионе проходит впервые – при поддержке министерства строительства и министерства образования Самарской области.

- Без строителей мы никуда. Даже в повседневной жизни: кто-то строит дом, кто-то что-то ремонтирует – и всем нам крайне необходимы специалисты, которым мы будем доверять, работой которых будем восхищаться. Сегодня мы увидим именно таких профессионалов: это и конкурсанты, и, конечно же, уважаемые эксперты, общепризнанные авторитеты. Удачи вам! – поприветствовала участников конкурса заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Каменщики всегда нужны

На соревнования приехали профессионалы со всего Приволжского Федерального округа – из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий-Эл, Мордовии, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской и, конечно же, Самарской областей. Представителям ключевых строительных специальностей предстоит продемонстрировать знание и теории, и практики. Перед экспертами стоит непростая задача. Все конкурсанты в себе уверены – за их плечами многолетний опыт и поддержка коллег. Так, Вячеслав Сергеев из республики Марий-Эл каменщиком работает уже 13 лет и всегда стремится добиться высоких результатов.

- Признаюсь, не думал, что буду каменщиком. Пришел на работу, думал временно, но начало получаться все лучше, успехи пошли. В итоге уже много лет работаю на одном месте. Все устраивает – и стабильная зарплата, и коллектив. И без работы каменщик никогда не останется, - уверен мастер из Йошкар-Олы. Валерий не первый раз принимает участие в конкурсе – для него это возможность и себя показать, и других посмотреть. Говорит, всегда уезжает с соревнований с новыми знаниями и полезными профессиональными знакомствами. А учиться каменщикам приходится постоянно.

На соревнования приехали профессионалы со всего Приволжского Федерального округа Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Технологии меняются, появляются новые материалы: каменщики не только с кирпичом работают, но и с разными видами камня, другими материалами. Инструменты бывают разные, приспособлений много, - объясняет преподаватель Поволжского строительно-энергетического колледжа им. Мачнева, член конкурсной комиссии Геннадий Кабин. Опытный наставник 20 лет проработал в строительстве и 34 года обучает молодежь. – Мы смотрим не только на мастерство конкурсантов, но и на то, как они организуют свое рабочее место, на соблюдение техники безопасности, последовательности действий. Это очень важная профессия: от нее зависит множество других специальностей. А при необходимости каменщик и штукатура может заменить – универсальность тоже очень ценное качество.

Сварка – это искусство

Самая многочисленная номинация – сварщики. За победу борются 9 человек. Это не удивительно, ведь сварщики также одна из важнейших строительных профессий. Да и не только строительных – сварщикам найдется дело на любом производстве.

Сварщики — самая многочисленная номинация конкурса. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Сверка – дело непростое. Вы знаете, что существует более ста ее видов? К каждому металлу, к каждому изделию нужен свой подход – способов сварки более ста! - говорит член конкурсной комиссии, профессор, доктор технических наук, сотрудник кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» Тольяттинского Государственного Университета Александр Ковтунов. – Сварка – это и искусство, и наука. Конкурс полезен всем. И экспертам, которые получают представление об уровне специалистов в регионе и ПФО, и конкурсантам, которые повышают свою квалификацию.

Ставки высоки: победители получит весомый денежный приз, а также отправятся в Москву, на финал конкурса «Строймастер». Он пройдет в рамках программы Всероссийского Дня строителя. Кто из участников будет отстаивать честь Приволжского Федерального округа – узнаем уже совсем скоро.