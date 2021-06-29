К юбилею – новая стройка: в Самаре начали возводить Центр конструкторских разработок «ОДК-Кузнецов»

Почётные гости: Юрий Шмотин, Алексей Соболев, Виктор Кудряшов и Владимир Богатырёв. Фото ПАО «ОДК — Кузнецов»

Вперед – к будущим победам

110-летие великого конструктора Николая Кузнецова в Самаре в этом году решили отпраздновать с размахом, и не только торжественными мероприятиями. Сегодня предприятие, получившее имя героя двигателестроительной отрасли, может гордиться своими успехами. С 2016 года на предприятии идет масштабная реконструкция, техническое перевооружение, завод получает новые серьезные заказы. Один из масштабных проектов – строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований. Он должен привлечь молодых специалистов, создать условия для формирования мощной научно-исследовательской базы. Старт строительству здания, где разместится центр, решили дать как раз в дни празднования юбилея конструктора.

В торжественный день на территории обособленного подразделения «ОДК-Кузнецов» - «Управленческий», где в свое время работал Николай Кузнецов, собрались ветераны производства и почетные гости. Для всех это был волнительный момент, символизирующий будущее развитие и прорывы в современном двигателестроении. Конструктора Николая Кузнецова называют человеком опередившим свое время. Двигатели марки «НК» более 70 лет поднимают в небо самолеты, ракеты, качают газ и даже тянут железнодорожные составы. По мнению экспертов в ближайшем будущем перед моторостроителями откроются новые перспективы, и создаваемый Центр конструкторских разработок и научных исследовании станет для «ОДК-Кузнецов» реальным шагом вперед в большое будущее.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что Управленческий всегда был местом концентрации конструкторской мысли в моторостроении. Именно здесь Николай Кузнецов разработал свои знаменитые газотурбинные и ракетные двигатели.

- Создание современного научного центра станет символом возрождения поселка Управленческий, появятся высокотехнологичные рабочие места, будут привлечены новые инвестиции и сюда придет молодежь. Уже сейчас Самарский университет отбирает студентов по программе «Крылья Ростеха», которые будут учиться технологиям и получать стипендию от ОДК. Молодым инженерам не придется долго адаптироваться, они придут сюда готовыми специалистами. Уверен, что с реализацией этого плана легендарная школа Николая Кузнецова получит новый вектор развития, создаст двигатели нового поколения, а значит, разработки изделий под маркой «НК» еще многие десятилетия будут производиться и совершенствоваться, прославляя Самарскую землю, - сказал Виктор Кудряшов.

Символический кубометр залит в день рождения Николая Кузнецова. Фото ПАО «ОДК — Кузнецов»

Стратегический проект для Ростеха

Свою точку зрения о судьбоносности нового проекта озвучил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков:

- Чтобы создавать прорывные продукты, необходимы современные условия, передовая техническая база. Именно такие условия сегодня формируются здесь, на «ОДК-Кузнецов». С 2016 года компания ведет масштабную реконструкцию и техническое перевооружение. Общая сумма инвестиций уже превышает 16 млрд рублей и в перспективе увеличится почти вдвое. Строительство ОКБ – один из стратегических проектов Ростеха. Новый центр позволит создать современную научно-исследовательскую базу, привлечь молодых специалистов, дать качественный виток развитию опытного производства. Убежден, что это будет настоящий интеллектуальный центр, формирующий будущее моторостроения.

Трехэтажное здание нового центра – это 500 высокотехнологичных рабочих мест для инженеров-конструкторов и технических служб общей площадью 10,5 тыс. кв.м. Здесь планируется сделать двухуровневый зал с защищенной видеоконференцсвязью для обучающих мероприятий, семинаров и работы над совместными проектами с партнерами. Оснащение передовыми системами инженерного анализа и проектирования позволит создавать самые перспективные двигатели не только в интересах авиапрома.

В дизайне здания с помощью цветового решения будет создан образ современного, хай-тек комплекса и подчеркнута сложная архитектурная композиция. Проект предполагает новейшее благоустройство и ландшафтное озеленение прилегающей территории площадью 1791 квадратных метров.

110 работников ОДК-Кузнецов приняли участие в флэшмобе. Фото ПАО «ОДК — Кузнецов»

Молодые помнят историю

А накануне, именно в день юбилея легендарного конструктора прошло знаковое мероприятие. Молодые сотрудники самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в ГК Ростех) провели флешмоб памяти Николая Дмитриевича Кузнецова.

Ровно в 15:00 23 июня сто десять молодых специалистов двигателестроительного предприятия на площади Славы подняли вверх плакаты, составленные в портрет Николая Кузнецова. А потом синхронно перевернули их другой стороной, выстроив изображения в логотип компании, названной в честь легендарного конструктора.

Памятную акцию прокомментировал управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев: - Для каждого, кто причастен к двигателестроению, с именем Николая Кузнецова ассоциируется целая эпоха. И наша глобальная задача сегодня, сохраняя традиции, развивать и приумножать его наследие. В опытно-конструкторском бюро мы делаем ставку на молодежь. Эта акция в день рождения Николая Дмитриевича символизирует связь поколений и показывает глубокое уважение нашей молодежи к великому человеку, дело которого им предстоит продолжать.

Портрет генерального конструктора украсил площадь Славы в Самаре. Фото ПАО «ОДК — Кузнецов»

О связях и преемственности поколений очень емко сказал ректор «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева» Владимир Богатырев. Он подчеркнул, что сейчас перед страной стоит задача ремоторизации существующей техники и Самарский университет готов активно сотрудничать с ОДК не только по программе «Крылья Ростеха» но и создавать новые, сетевые программы. В силах университета на федеральном уровне привлекать и мотивировать школьников, которые готовы заниматься тематикой энергетического моторостроения. Тех, кто готов не только мечтать, но и реализовывать новые инженерные решения.

В этот же день в музее «Самара Космическая» открылась экспозиция, посвященная Генеральному конструктору, которая продлится весь юбилейный год.

Параллельно в самарском университете начала работу Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития двигателестроения» а в библиотеке №35 прошла презентация туристического маршрута памяти организованного волонтерским отрядом «Ты не один».