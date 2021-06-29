Мечтаете о новом автомобиле SKODA? Сейчас самое время осуществить свою мечту

Дилерский центр Автомир Богемия Самара подготовил для вас выгодные предложения. Более 100 автомобилей в наличии!

Дилерский центр Автомир Богемия Самара подготовил для вас выгодные предложения. Более 100 автомобилей в наличии! Выдача автомобиля возможна одним днем. Программой Trade-in, индивидуальные предложения по кредитованию. Вам остается лишь выбрать, какой автомобиль подойдет именно вам!

Вы любите быть ярким и заметным. Вам мало покорять только городские улицы. Для вас важен не только дизайн, но и непревзойденный комфорт.

ŠKODA KAROQ – для вас

Сочетание великолепного дизайна и выдающийся уровень комфорта. Высоко расположенные фары и решетка радиатора излучают уверенность и делают ŠKODA KAROQ безошибочно узнаваемым в потоке. Полностью светодиодные фары эффективно освещают дорогу и добавляют особый стиль в характер автомобиля.

Вы человек семейный и умеете рационально распоряжаться ресурсами. Для вас важно проводить время с родным и открывать для них новые горизонты.

ŠKODA RAPID – для вас

Компактный снаружи и просторный внутри, послушный и маневренный. Отличный баланс качества и стоимость, что так важно для требовательных семейных покупателей.

Вы предпочитаете все самое современное. При этом для вас важны надежность и мощь. Ваш автомобиль должен быть готов преодолевать самые сложные дорожные ситуации.

ŠKODA KODIAQ – для вас

Мощный, надежны и при этом грациозный. Великолепная функциональность, эффектный дизайн и набор самых современных электронных ассистирующих систем и инновационных сетевых возможностей. Всё это — в одном автомобиле.

Для вас важны традиции и постоянство. Вы не готовы резко менять все и сразу. Вы предпочитаете выбирать надежное и проверенное временем.

ŠKODA OCTAVIA – для вас

Это самая популярная модель за 125 летнюю историю чешской компании. Современный дизайн матричных фар мгновенно привлекает внимание. Виртуальная приборная панель и десятидюймовый мультимедийный дисплей впечатляют эргономичностью и эстетичностью. Превосходная динамика и управляемость обеспечивают удовольствие от вождения.

Эффектность и роскошь – определяющие для вас слова. Для вас важно, чтобы во всем и всегда был порядок. Вы выбираете качество и надежность, отдавая предпочтение премиум материалам и компонентам.

ŠKODA SUPERB – для вас

Кристаллический дизайн с инновационной оптикой LED-Matrix и светодиодными противотуманными фарами, высочайший уровень безопасности, уникальная организация салона Simply Clever. Улучшенная подвеска, дающая потрясающие ощущения от езды по любой дороге. Этот автомобиль для тех, кто привык брать от жизни максимум.

Ждем вас в Дилерском центре Автомир Богемия.

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.46

тел.: +7 (846) 215 02 74

bogemia-smr.ru