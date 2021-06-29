«Мама, вернись!»: в Самарской области ищут девушку, которая ушла прогуляться по полуострову Копылово

Девушка ушла прогуляться и больше не вернулась Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области пропала 25-летняя молодая мама Анастасия Ерёмина. Она приехала на полуостров, на отдых со своими друзьями, а через некоторое время её потеряли из виду. Муж и друзья Анастасии рассказали «КП-Самара», что произошло в тот вечер на Волге.

- Мы собрались большой компанией, около 20 человек на отдых с палатками на полуострове Копылова. Настя присоединилась к нам уже после 23:00, 27 июня, так как в этот день она работала, - рассказала журналисту «КП-Самара» подруга пропавшей девушки Карина.

Анастасия Ерёмина и её муж Сергей оставили свою 3-х летнюю дочку у родственников в деревне и решили провести время в компании друзей. По словам Сергея, его супруга была часто довольно вспыльчива, и в тот вечер на фоне недопонимания произошел конфликт. У Анастасии случилась истерика и она решила пройтись к Волге, чтобы немного успокоиться.

У девушки был очень вспыльчивый характер Фото: СОЦСЕТИ

- Когда я ей позвонила, она кричала в трубку, что для нее больше не существует семьи и друзей. Через некоторое время телефон отключился и с тех пор мы не знаем, где она сейчас может быть, - рассказала подруга Анастасии Ерёминой.

Муж с друзьями пошли на поиски пропавшей девушки, однако так и не нашли её. Сергей подумал, что Настя могла пешком уйти с полуострова домой в Тольятти, поэтому поехал по ее возможным следам. Однако дома девушки тоже не было. Тогда Сергей решил обратиться в полицию.

- В полиции мне сказали, что письменное заявление подавать еще рано, но устно информацию приняли. К поискам мы подключили волонтеров отряда «Лиза Алерт», друзей должен опросить следователь, - рассказал Сергей.

В настоящее время девушку продолжают искать. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Сейчас муж Анастасии Ерёминой вместе с друзьями еще раз обследует полуостров Копылово. Дочка Ерёминых сейчас находится у родственников в деревне. Редакция «КП-Самара» выражает надежду, что мама маленькой девочки в скором времени вернется домой.

Если вы владеете информацией о местонахождении Ерёминой Анастасии Сергеевны, 1996 года рождения, просьба сообщить по телефонам: 8-996-733-50-21 Сергей, 8-917-947-72-98 Карина, 8-800-700-54-52 горячая линия «ЛизаАлерт» или 112.