Коронавирус в Самарской области: еще 165 заразившихся и круглосуточная вакцинация

В Самарской области 165 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили еще 165 человек, заразившихся коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 67 424 человек.

Из общего числа зараженных, 64 289 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за последний день выздоровели 149 человек.

В регионе снова много летальных случаев. Так, по данным на 29 июня, в Самарской области скончались еще 12 человек с подтвержденным коронавирусом. Среди них две молодые женщины в возрасте 29-ти и 33-х лет, а также 37-летний мужчина. Общее количество умерших с начала пандемии – 2 268 человек.

В Самаре продолжается массовая вакцинация, открыты два новых круглосуточных кабинета, где можно сделать прививку.

Один из кабинетов появился в Куйбышевском районе в больнице №10 (на Медицинской, 4). Второй располагается в больнице №6 на Советской Армии, 56. Кроме того, ранее был открыт круглосуточный кабинет в больнице №4 на Мичурина, 125.

Ранее сообщалось, что в Самаре привившиеся от коронавируса смогут выиграть ценные призы.