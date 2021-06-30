«Т Плюс» делится опытом альткотельной

В "Т Плюс" готовы делиться опытом с другими регионами

В Самаре побывали представители Республики Татарстан, чтобы изучить опыт внедрения нового метода расчета тарифа на тепло – альтернативной котельной.

Первый опыт города-миллионника

Самара стала первым городом-миллионником в стране, в котором внедрили данный метод расчета тарифа. «Альткотельная» позволяет направить значительные средства в квартальные коммуникации, принадлежащие муниципалитету. Благодаря такому способу управления государственным имуществом возможно окончательно решить проблему бесхозяйных теплосетей и достичь главной цели проекта – повышения надежности теплоснабжения горожан», - отметил заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Результат уже можно оценить. Летом прошлого года удалось значительно увеличить объем перекладок теплосетей и более качественно войти в отопительный сезон. Общие инвестиции «Т Плюс» в обновление теплосетевых коммуникаций областной столицы в 2020 году составили более 2 млрд рублей. Кроме того, при перекладках используются самые современные трубы с системой диспетчерского контроля. Как рассказал Дмитрий Смородинов, фотографиями чудо-коммуникаций прошлым летом активно делились друг с другом жители города.

Что касается тарифа, то представители «Т Плюс» отметили, что применили все сдерживающие факторы, чтобы потребители в наименьшей степени почувствовали изменения платы за коммунальные услуги. Кроме того, были созданы дополнительные механизмы поддержки для малообеспеченных слоев населения: они могут обратиться за компенсацией в правительство Самарской области и получить льготную компенсацию за оплату коммунальных услуг.

Как отметил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко, комплекс мер, проводимый сейчас в рамках модели «альткотельная», позволит значительно снизить повреждаемость на объектах теплоснабжения.

Самара готова делиться опытом

Познакомиться с тем, как теперь Самара обеспечивается теплом, прибыли представители Казани, где тоже оценивают перспективы перехода на альткотельную. В Самаре провели совещание, во время которого представители мэрии, а также Самарского филиала «Т Плюс» рассказали о том, как осуществлялся переход на новую модель расчета тарифов.

- Опыт Самары нам будет очень полезен, потому что это также город-миллионник, также имеется одна единая теплоснабжающая организация с наибольшим объемом вырабатываемой теплоэнергии, охватом города. Конечно, опыт города Самары, а именно, взаимоотношения между исполнительной властью, между муниципальной властью и самой компанией для нас будет очень полезным, - рассказала заместитель председателя государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Лариса Хабибулина.

Владимир Василенко отметил, что в Самаре готовы предоставить свою дорожную карту, в соответствии с которой действовали в городе. Представители Татарстана рассказали, что документ изучат и проанализируют, что можно перенять для внедрения в Казани.