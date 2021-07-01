Вакцинация продолжается, а сотрудники сферы услуг начали чаще болеть: что творит коронавирус в Самарской области на 1 июля 2021 года

Последние новости о коронавирусе в Самарской области на 1 июля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области начал набирать новые обороты. Ежедневно в регионе фиксируется более 150 заболевших, прививочная кампания продолжается, а сотрудники сфер услуг и общепитов начали чаще заражаться коронавирусом. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области к этому часу.

По данным на 30 июня 2021 года, в Самарской области было зарегистрировано 171 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 67 595 заболевших.

Большинство заражений в минувшие сутки было зарегистрировано в Самаре, в Тольятти – 28 заболевших, в Сергиевском районе 8 новых случаев, а в Сызрани и в Кинеле по 6 новых зараженных.

За минувшие сутки список летальных случаев пополнился еще на 11 человек. Среди них пятеро мужчин в возрасте от 55 до 73 лет, а также шесть женщин от 44 до 83 лет. У всех умерших были сопутствующие заболевания. С начало пандемии в Самарской области скончались 2 279 человек.

На оперативном штабе в Самаре сообщили, что заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне, но все еще ниже среднероссийских показателей. По данным чиновников, чаще всего начали болеть работники сферы услуг, образования, торговли, ЖКХ, общественного питания. Наиболее вовлечены в эпидпроцесс работники офисов, транспортной сферы, торговли.

В Самарской области продолжается массовая прививочная кампания. Напомним, по заявлению властей, чтобы сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо привить 60% населения. Чиновники рассказали, сколько человек в Самарской области уже прошли вакцинацию от коронавируса. По данным регионального минздрава вакцину поставили 518 тысяч человек, из которых 416 тысяч на сегодняшний день сделали обе части прививки.

На пресс-конференции в «КП-Самара» главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Елена Стребкова рассказала, сколько человек должны пройти вакцинацию от коронавируса в день, чтобы к осени уже достичь нужного количества привитых. Так, по словам врача, в день нужно прививать 10-12 тысяч человек. Достичь таких цифр удастся, если к работе подключатся все крупные предприятия.