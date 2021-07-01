Самарский сварщик стал лучшим в ПФО

Самарский сварщик Вадим Аксенов — лучший в своей номинации. Фото: Дмитрий Габель

Испытания пройдены. Несмотря на жару

В конкурсе приняли участие 20 человек. Конкуренция была нешуточная. Несмотря на жару, лучшие представители ключевых строительных профессий - каменщики, штукатуры и сварщики – собрали волю в кулак и устремились к победе.

- Вчера у нас был очень напряженный день. Мы подвели итоги. Борьба была очень серьезная, и я рада, даже счастлива, что в одной из номинаций первое место занял наш самарский рабочий, представляющий Самарскую гильдию строителей, - говорит координатор ассоциации НОСТРОЙ по ПФО, председатель конкурсной комиссии «Строймастер» Любовь Аристова.

Любовь Аристова: «Наша главная цель — повышение престижа рабочих профессий». Фото: Дмитрий Габель

Самарским триумфатором стал сварщик Вадим Аксенов. По мнению экспертов, даже среди лучших профессионалов ПФО, ему не было равных – он победил с огромным отрывом, хотя, в конкурсе участвовал впервые.

- В профессии сварщика нет предела профессионализму. Когда у тебя все получается, начинаешь влюбляться в свою профессию все больше и больше, совершенствуешься. Я не ожидал, правда – думал, просто поучаствую, посмотрю, как работают другие. Победа для меня полная неожиданность, и эмоции переполняют, - поделился впечатлениями лучший сварщик ПФО.

Стать успешным реально

Самые добрые пожелания участникам конкурса передали полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

- Очень приятно, что Самара стала площадкой для определения лучших строителей, - отметил федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. – Очень приятно, что в отрасль приходят молодые, энергичные ребята. Не только победители, но и все вы – лучшие из лучших! Все с честью справились с поставленными задачами.

Федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов: «Очень приятно, что в отрасль приходят молодые, энергичные ребята». Фото: Дмитрий Габель

Особым призом жюри отметило самого молодого участника конкурса. Виктору Фокину 21 год. Молодой человек воспитывался в детском доме. При помощи самарских строителей он не только получил профессию сварщика и перспективную работу, но и смог испытать себя в борьбе с более опытными коллегами.

- Спасибо всем тем, кто помог мне выбрать эту профессию. Я ни разу не пожалел об этом. Сначала я учился на стропальщика, но профессия сварщика показалась более интересной. Я очень благодарен своим наставникам, что они позволили мне участвовать в конкурсе «Строймастер». Это большой опыт. Первые несколько минут я не считал себя серьезным конкурентом для коллег из других городов, но потом подумал: все в равных условиях. Нужно показать все, что я могу, выложиться по полной, - говорит Виктор. И он с заданием справился без ошибок, заслужив одобрение экспертов.

Самарский сварщик Вадим Аксенов. Фото: Дмитрий Габель

Виктор - выпускник строительно-энергетического колледжа имени Мачнева, на базе которого и проходил конкурс. С образовательным учреждением НОСТРОЙ сотрудничает давно. Благодаря профориентационной программе, ребята из первого детского дома осваивают самые востребованные рабочие специальности. А это значит, они получают шанс стать счастливыми и успешными.

- Виктор – ребенок из семьи, где было трое мальчиков. Все воспитывались у нас, все получили профессии. Витя самый младший, - рассказывает Галина Миронова, директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. Б.П. Фролова г.о. Самара. По ее словам, выбор профессий у детей-сирот не такой большой. Мальчики обычно становятся автомеханиками, девочки мечтают о роли домохозяйки.

- Мы начали очень активно работать с Самарской гильдией строителей, чтобы дети могли выбирать из большего количества рабочих профессий,И Витя наш стал одним из первых детей, получивших профессию в результате этого сотрудничества. Для нас сегодня это праздник. Профориентационную работу мы теперь начинаем с самого раннего возраста - лет с трех, конечно, в игровой форме. Мы ориентируем на профессии, которые помогут ребенку твердо стоять на ногах, обеспечить себя, - продолжает Галина Миронова.

До встречи в финале

В номинации «Лучший каменщик» заслуженно победил Вячеслав Сергеев. А самым умелым штукатуром экспертная комиссия признала Елену Исаеву. Оба супер-профи приехали на конкурс из Йошкар-Олы.

В номинации «Лучший каменщик» заслуженно победил Вячеслав Сергеев. Фото: Дмитрий Габель

- Главная задача конкурса «Строймастер» - повышение престижа рабочих профессий. Этот конкурс дает возможность участникам увидеть как работает сосед, что он делает лучше чем вы, и каждый этот конкурс – это ступенька наверх, - уверена Любовь Аристова.

Конкурс прошел при поддержке министерства строительства Самарской области. Это показывает, насколько такие мероприятия важны – побеждают конкретные люди, а выигрывает целая отрасль, которая получает высококлассных специалистов.

Конкурсанты в номинации «Лучший штукатур». Первое место заняла Елена Исаева. Фото: Дмитрий Габель

- Очень приятно, что сегодня на территории Самары сегодня собрались огромное количество профессионалов – каменщиков, сварщиков, штукатуров – из всех республик, из всех областей Приволжского Федерального округа. Каждый из вас показал тот достойный уровень мастерства, к которому, необходимо, чтобы стремились все проектные и строительные организации, - отметили.о. министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов.

Награды победителям вручил и.о. министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов. Фото: Дмитрий Габель

Финал конкурса «Строймастер» уже совсем скоро пройдет в столице в рамках программы Всероссийского Дня строителя. Болеем за наших.

Лучший сварщик

Лучший каменщик