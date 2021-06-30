Планирование беременности без паузы на COVID-19

Стоит ли ставить жизнь на паузу? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ожидание окончания пандемии заметно затянулось. Но стоит ли из-за этого ставить жизнь на паузу? Как быть тем, что запланировали ЭКО, но отложил процедуру из-за опасного вируса, рассказали специалисты клиник ИДК

- Совсем не обязательно откладывать важное событие ни на «потом». Врачи-репродуктологи утверждают: для тех, кто переболел COVID-19 и имеет антитела или прошёл вакцинацию, достаточно сделать паузу в 2-3 менструальных цикла, а затем можно перейти к планированию беременности и непосредственно к ЭКО, - отметили в ИДК. Кстати, в клиниках ИДК до конца сентября действует скидка 25% на программу ЭКО. Пройти процедуру можно и по полису ОМС, обратившись за направлением в женскую консультацию своей поликлиники. - Каждый случай индивидуален, но не стоит паниковать. Какбыть именно в вашем случаи подскажет врач реподуктолог во время консультации. Вместе с врачом вы сможете найти свой путь к долгожданной беременности без паузы на covid-19, - отмечают в ИДК.

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