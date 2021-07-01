«10 минут он точно был мертвым»: учитель физкультуры рассказал о спасении мальчика, которого достали с глубины реки

Алексей работает в школе - учителем физкультуры. Он не раздумывая бросился на помощь к ребенку

Обычным летним днем Алексей Новгородцев приехал на пляж в Жигулевске с семьей, во время отдыха он услышал крики о помощи. Мужчина рассказал о событиях того дня журналисту «КП-Самара»:

- Крики о помощи были от женщины, которая приехала на реку с двумя детьми. Сама мама была все время рядом с ними в воде, но в один момент её шестилетний сын резко пропал под водой. Быстрая реакция мамы мальчика увеличила шансы на спасение. Спасатели пляжа ныряли, но найти шестилетнего ребенка в воде не могли.

Алексей имеет опыт в плавании и работает учителем физкультуры в школе:

- Я давно занимаюсь плаванием и имею хороший опыт в нырянии, советую всем родителям во время купания быть рядом с детьми, потому что может быть обрывистое дно, случится судороги или что-то еще.

На момент происшествия он принял решение нырять и благодаря маске смог найти ребенка. Конечно, физическая форма, выносливость и умение хорошо плавать сыграли не менее важную роль.

-Хорошо, что маска была, иначе найти ребенка не удалось бы. Я нырял и на второй раз вытащил мальчика, он 10 минут точно был мертвым, - рассказывает Алексей.

Евгений Шмачков находился недалеко от берега, когда услышал крики. Когда он подошел к воде, Алексей Новгородцев достал из воды шестилетнего ребенка.

- Подбежав к воде, увидел, как один из спасателей выносит обездвиженного ребенка на руках. Мне показалось, что спасатель шел медленно, и я предложил помощь, - рассказывает Евгений Шмачков.

Как потом Евгений узнал, ребенка нес Алексей Новгородцев. Мужчина передал ребенка Евгению, после чего мальчику оказывали помощь.

- Я уложил ребенка на песок, проверил наличие пульса, на тот момент его не было. Один из спасателей начал проводить массаж сердца, а женщина, которая в какой-то момент оказалась рядом начала делать искусственную вентиляцию легких, - рассказывает о деталях спасения Евгений.

Женщина, которая делала искусственное дыхание, была медиком, люди делали всё возможное для спасения ребенка. Алексей Новгородцев находился рядом и ждал, когда мальчик задышит. Евгений Шмачков рассказал о том, как у мальчика забилось сердце:

-Я удерживал ноги в приподнятом положении для лучшего притока крови к сердцу, так как это необходимо согласно инструкции. Реанимационные действия продолжались порядка 3-5 минут. После чего появился пульс и дыхание, но мальчик был без сознания. Мы перевернули его на бок, и ждали приезда скорой помощи.

Евгений и Алексей интересуются самочувствием ребенка и хотели бы его навестить. Контакты мамы они не знают, надеются на то, что смогут узнать о состоянии ребенка, которого спали.