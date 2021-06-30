Как бариатрическая хирургия поможет самарцам вернуть стройность и уверенность в себе

Не позволяйте лишнему весу портить свое здоровье Фото: Иван ПРОХОРОВ

«Все с понедельника вместо конфет – кефир!». Но вот приходит тот самый понедельник и вредные пищевые привычки, к сожалению, вновь берут вверх над желанием изменить фигуру. Знакомо? Как часто мы даём себе обещание похудеть к «Новому году», лету, дню рождения? Увы, как отмечают специалисты, совсем не многим из нас хватает воли не сорваться на очередную "только одну" конфету, после которой приходит крах любои диете. - Мировая статистика подтверждает: лишь 3% людей с ожирением способны похудеть и удерживать вес собственными силами, соблюдая диету и прибегая к регулярным физическим нагрузкам, - отмечают в Клиническом госпитале ИДК ГК "Мать и дитя".

Что же делать, если цифры на весах бьют рекорды, а кроме комплексов и неуверенности в себе добавляются еще и проблемы со здоровьем, связанные и лишним весом? Один из вариантов привести себя в форму - бариатрическая хирургия. Такая операция может изменить не только тело, но и образ жизни.

Кстати, в Самаре бариатрическая хирургия широко представлена в Клиническом госпитале ИДК ГК "Мать и дитя".

- Бариатрическая хирургия может обещать отличный результат в победе над ожирением без возврата лишних килограммов, - отмечают специалисты. - Суть бариатрических операции заключается в уменьшении объема желудка. В итоге организм потребляет значительно меньше пищи, в раз быстрее приходит чувство насыщения. Кроме того, после процедуры пропадает неукротимое чувство голода, с которым знаком каждыи человек с лишним весом.

Конкретно:

В Клиническом госпитале ИДК пациентам предлагают все виды бариатрических операционных вмешательств, существующие в международной практике:

- баллонирование желудка;

- продольная резекция желудка;

- все виды шунтирующих методик. Записаться к хирургу можно по телефону: 8 846 379 06 09.

Справка КП:

Клинический Госпиталь ИДК г. Самара

Адрес: Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

Клиники ГК "Мать и дитя":

г. Самара, ул. Энтузиастов, 29

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11

Телефон: 8 (846) 379 06 09

samara.mamadeti.ru

Инстаграм: @mcidk

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