Пошли на свет – а там бассейн: под Самарой редких нерп обнаружили в подвале

Нерпы прибыли в цирк, но оказались в подвале Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Нашли коммунальщики

Необычная картина открылась взгляду сотрудников коммунальной службы в подвале одного из домов Новокуйбышевска. В тот день коммунальщики проводили работы в подземном помещении и вдруг увидели в дальней части подвала свет, которого там не должно было быть. Пожав плечами, рабочие направились к его источнику и вдруг натолкнулись на бассейн, в котором плавали темные быстрые тени.

- Когда мы подошли поближе поняли, что это какие-то животные, похожие на рыб с большой головой, - рассказывает один из тех, кто сделал находку. Рабочие тут же обратились в самарский Центр управления регионом, там сотрудники помогли в социальных сетях найти эколога. Уже через несколько часов председатель Самарского отделения Российского экологического общества (РЭО) Александр Половцев мчался к месту.

В подвале в тесном бассейне он обнаружил трех нерпят.

- Мы сначала вообще не понимали, что происходит. Но потом нашелся хозяин животных – один из сотрудников цирка, который прямо сейчас гастролирует в Новокуйбышевске. Зверенышей, по словам их «хозяина» привезли из Улан-Удэ, но пережили путешествие не все нерпята. В живых осталось только трое, один умер, сейчас его трупик изучают специалисты. Их в коробках доставили в Новокуйбышевск, и там владелец обнаружил, что в цирке не готов рефрижератор, - рассказывает Александр.

Мужчина бросился искать «передержку» для дорогих – в прямом смысле слова – питомцев. На улице - +35. Нерпы с Байкала и привыкли совсем к другим условиям. Как стало известно «КП-Самара», владелец позвонил по объявлению о сдаче в аренду одного из подвальных помещений в городе. Его владелец принял нерп и сделал это бесплатно. В подвале нерпята оказались в бассейне, куда подкладывали лед. Конечно, о зверьках пытались позаботиться, но слишком комфортными такие условия не назовешь.

Цирк есть, рефрижератора нет

Владелец нерп объявился уже скоро. По документам они принадлежат сотруднику цирка, и в дальнейшем продолжат с ним путешествие. Но, как рассказал «КП-Самара» Александр Половцев, специалисты пока теряются в догадках, что же это за центр в Улан-Удэ, в котором продают нерп. Поисковые сайты в интернете ответа на этот вопрос также не дают, но находят новости о попытках нелегальной продажи животных данного вида. Сам владелец нерп отказался разговаривать с журналистом «КП- Самара», сославшись на то, что не дает интервью. А вот администратор цирка сказал, что рефрижератор в наличии имеется, просто он сломан, починить его не успели, вот и пришлось пристраивать нерпят хоть куда-то.

Но пока идут проверки, малышей решили не оставлять в подвале. В Новокуйбышевске нашлась организация, готовая поставить бассейн с нерпами в просторном помещении с вентиляцией и необходимой температурой. Центр управления регионом подключил к вопросу Роспотребнадзор и океанариум, здоровье нерп держат на контроле. Место, куда из подвала переехали нерпы, Половцев не называет. Но рассказывает, что Адам, Ева и Жорик – так зовут нерпят - переехали туда в спецконтейнерах, предварительно подкрепившись селедкой. Кстати, ранее появлялась информация, что они являются детенышами погибшей в пути нерпы. Но оказалось, что все зверьки, вылетевшие из Улан-Удэ одного возраста.

За ластоногими следят экологи и ихтиологи. Пока непонятно, какая у нерпят дальнейшая судьба. Специалистам предстоит выяснить, откуда их на самом деле привезли, в каком они состоянии и что же делать с ними дальше. «КП-Самара» будет следить за этой историей.

МНЕНИЕ

Светлана Зиберт, зоо-юрист

На мой взгляд, работа передвижных цирков недопустима. Со следующего года частные передвижные цирки будут проходить процедуру лицензирования, и пройдут ее только государственные организации, такие, как Росгосцирк. Частники уйдут, но от того же Росгоцирка передвижные площадки продолжат ездить по стране. Но и там нарушений хватает. В целом такое безобразие, как эти передвижные балаганы недопустимо вообще.

Сегодня многие хорошие положения закона о защите животных не работают, так как нет системы штрафов, нет никакой ответственности для нарушителей. Нет контроля за тем, как были приобретены животные и как они содержатся. И в итоге очень часто животные принадлежат самим артистам цирка. Сейчас известно, что диких зверей, в том числе, краснокнижных можно спокойно приобрести на сайтах объявлений.К сожалению, контроля в этой теме недостаточно. Такая торговля, конечно, незаконна. Что касается гибели нерпенка в самолете, найти ответственных вряд ли удастся. Ведь правила по условиям перевозки есть, но касаются они только людей, не животных.

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