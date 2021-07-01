Вакцинация в Самаре: болеют ли от вакцины и сколько препарата еще привезут

Перед тем, как сделать прививку, нужно будет сообщить все о своем здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Темпы выросли

В Самарской области возросли темпы вакцинации населения от коронавируса. После того, как в ряде регионов пришлось ввести серьезные ограничения из-за наступления третьей волны и роста заболеваемости, жители стали активнее записываться на прививку. Как проходит этот процесс, хватает ли вакцин и можно ли выбрать, чем «уколоться», обсудили на пресс-конференции в «Комсомольской правде» - Самара» вместе с главным внештатным специалистом Минздрава региона по инфекционным болезням Еленой Стребковой и главным внештатным терапевтом Олегом Фатенковым.

На данный момент в Самарской области полностью завершили вакцинацию уже почти 420 тысяч человек. Среди медиков привиты 44,9 % сотрудников, среди сотрудников социальной сферы - 54 %. 47,8 % жителей старше 60 лет также провакцинированы. План в данный момент выполнен на 35 % - для того, чтобы достичь необходимой иммунной прослойки в обществе до осени, нужно в день прививать по 10-12 тысяч человек.

- Для того, чтобы это получилось, к процессу должны подключиться крупные компании и предприятия. Представьте, завод, где нужно привить 100 сотрудников. Сейчас мы договариваемся с предприятиями, чтобы медики приезжали на место и спокойно всех прививали, Союз работодателей эту идею поддержал, - рассказала Елена Стребкова.

Напомним, что сейчас в регионе тестируют систему паспортов коллективного иммунитета. Она заключается в том, что те предприятия, где привились более 60 % сотрудников, будут спокойно работать, даже если введут ограничения.

Выбор есть

Сегодня вакцины в регионе достаточно. В ближайшее время планируется поставка еще около 70 тысяч доз «Спутника V» и порядка 4 тысяч доз «КовиВака».

- Я еще раз проговариваю, что все вакцины, которые сегодня зарегистрированы, одинаково эффективны и проверены. Никто не стал бы запускать в производство опасный препарат с серьезным списком побочных реакций. И сейчас уже есть данные, что после вакцинации заболели лишь 0,17 % жителей региона и перенесли болезнь в более легкой форме. Поэтому нужно идти прививаться и не бояться. Если вы знаете, что у вас была аллергия, или есть какие-то противопоказания, проконсультируйтесь с лечащим врачом, он обязательно даст все рекомендации. Также при записи на прививку можно сообщить о своих предпочтениях по виду вакцины, - подчеркнула Елена Стребкова.

Проверят переболевших

Внимание сегодня уделяют и переболевшим коронавирусом. С 1 июля в регионе будет проводиться расширенная диспансеризация для тех, кто столкнулся с COVID-19. Уже на первом этапе профосмотра и диспансеризации врачи проверят насыщение крови кислородом, сделают 6-минутный тест с ходьбой, проведут спирометрию, возьмут развернутый анализ крови, проверят биохимические показатели. Обязательной станет рентгенография органов грудной клетки (не чаще раза в год), а тем, кто переболел коронавирусом в средней или высокой степени тяжести, будут определять концентрацию Д-димера в крови.

- Это позволит составить список рекомендаций улучшенных для тех, кто переболел коронавирусом, помочь таким гражданам следить за своим здоровьем. К сожалению, перенесенное заболевание плохо сказывается на состоянии всего организма. Я работал главой отделения ковидного госпиталя. Мы обследовали 350 человек, самыми частотными последствиями оказываются артериальная гипертензия - даже если раньше она у человека не проявлялась. Также среди последствий - ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и обострение хронических заболеваний легких, - рассказал Олег Фатенков.

Он также отметил, что на расширенную проверку здоровья будут направлять врачи.