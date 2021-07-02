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Общество2 июля 2021 10:55

«Девушки, где вас найти?»: самарцы рассказали о самых рабочих способах знакомств

Кто-то знакомится в интернете, а кто-то ждет смельчаков на улицах Самары
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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А где вы познакомились со своей второй половинкой?

А где вы познакомились со своей второй половинкой?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях самарцы обсудили тему знакомств. Говорят, что сейчас намного сложнее знакомится на улице, девушки подтверждают этот факт. Сейчас многие пугаются, если к ним просто подходит незнакомый человек, парней такая реакция вводит в ступор. Кто-то ищет пару на сайтах знакомств, но есть люди, которые не признают подобные методы. «Там знакомятся только для одного, мало кто ищет на сайтах серьезных отношений», - вот такого мнения самарчанки.

Пока велось бурное обсуждение самые активные познакомились в комментариях. Однако некоторые девушки не признают знакомства в социальных сетях, другие же не доверяют тем молодым людям, которые подходят к ним на улице. Так как же быть? Где знакомиться?

Многие считают, что лучшее место для того, чтобы встретить свою вторую половинку – работа или учеба. Все логично – у многих там совпадают интересы. Однако у кого-то на работе нет подходящей возрастной группы, а на учебе коллектив может быть в основном из девушек или только парней. Снова тупиковая ситуация для тех, кто жаждет новых знакомств.

За игрой в «Мафию»

В Самаре все же есть места, где знакомятся чаще всего и где велик шанс встретить свою вторую половинку.

Например, в кафе, где играют в «Мафию». Туда каждый раз приходят новые люди, которые весь вечер увлечены игрой и общением. Вход в компанию 300 рублей, зато вы можете предварительно получить эмоции во время игры с человеком, посмотреть на его поведение, здесь уж точно все друг с другом знакомятся. Клуб спортивной мафии «CAMORRA», возможно, станет местом встречи с вашей будущей парой, либо местом для весёлого времяпровождения.

Самарцы знакомятся друг с другом во время игры в «Мафию».

Самарцы знакомятся друг с другом во время игры в «Мафию».

На экскурсии

В Самаре проводят и интересные поездки с экскурсиями, где можно отдохнуть, повидать красоты Самары и познакомиться с людьми, которым интересны путешествия. В подобных поездках бывает до 30 человек, люди, с кем можно будет познакомиться, найдутся.

Обычно люди проводят время на экскурсии вместе, можно легко завести диалог на общую тему.

Обычно люди проводят время на экскурсии вместе, можно легко завести диалог на общую тему.

Такое знакомство вряд ли кого-то напугает и покажется странным.

На пляже, набережной или в парке

Жительница Самары Екатерина поделилась своим веселым советом:

- Сходи на пляж, сразу увидишь и без одежды, и без макияжа, там много девушек загорают в одиночку.

Шутки шутками, но многие действительно знакомятся на набережной, а еще в парках и скверах. Например, в Струковском парке многие в одиночку катаются на скейтборде, а кто-то один отдыхает на лужайке. Вот и еще одно место, где можно познакомиться. Елена в таком случае советует знакомится следующим образом:

- Не подходи сразу с фразой: «Можно познакомиться?». Девушки от этого смущаются. Начинай издалека.

На набережной можно часто увидеть одиноких самарцев, которые катаются на электросамокатах. Во время прогулки можно познакомиться, ведь у вас уже есть два сходства: вы оба одни и оба катаетесь.

Многие знакомятся на концертах, у таких людей как минимум совпадает музыкальный вкус. Атмосфера на концертах особенная, компании часто объединяются и заводят знакомства.

Самарчанка Мария же считает, что лучше знакомится на футболе:

- Сходите на местную игру, там столько болельщиков, у моей подруги так муж появился.

Действительно, можно сходить с компанией на матч, где, обсудив игру, можно завести знакомство.

Действительно, можно сходить с компанией на матч, где, обсудив игру, можно завести знакомство.

На мой взгляд, лучше знакомится в непринужденной обстановке, поэтому лучше подобрать местечко по интересам, прийти туда с другом или подругой и, отдыхая, найти интересного человека. Конечно, в любом из случаев знакомств может оказаться так, что человек не желает знакомиться, у него нет настроения, либо у него уже есть пара. В любом случае нужна решительность. А еще оригинальность, девушки это оценят.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ