«Девушки, где вас найти?»: самарцы рассказали о самых рабочих способах знакомств

А где вы познакомились со своей второй половинкой? Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях самарцы обсудили тему знакомств. Говорят, что сейчас намного сложнее знакомится на улице, девушки подтверждают этот факт. Сейчас многие пугаются, если к ним просто подходит незнакомый человек, парней такая реакция вводит в ступор. Кто-то ищет пару на сайтах знакомств, но есть люди, которые не признают подобные методы. «Там знакомятся только для одного, мало кто ищет на сайтах серьезных отношений», - вот такого мнения самарчанки.

Пока велось бурное обсуждение самые активные познакомились в комментариях. Однако некоторые девушки не признают знакомства в социальных сетях, другие же не доверяют тем молодым людям, которые подходят к ним на улице. Так как же быть? Где знакомиться?

Многие считают, что лучшее место для того, чтобы встретить свою вторую половинку – работа или учеба. Все логично – у многих там совпадают интересы. Однако у кого-то на работе нет подходящей возрастной группы, а на учебе коллектив может быть в основном из девушек или только парней. Снова тупиковая ситуация для тех, кто жаждет новых знакомств.

За игрой в «Мафию»

В Самаре все же есть места, где знакомятся чаще всего и где велик шанс встретить свою вторую половинку.

Например, в кафе, где играют в «Мафию». Туда каждый раз приходят новые люди, которые весь вечер увлечены игрой и общением. Вход в компанию 300 рублей, зато вы можете предварительно получить эмоции во время игры с человеком, посмотреть на его поведение, здесь уж точно все друг с другом знакомятся. Клуб спортивной мафии «CAMORRA», возможно, станет местом встречи с вашей будущей парой, либо местом для весёлого времяпровождения.

Самарцы знакомятся друг с другом во время игры в «Мафию».

На экскурсии

В Самаре проводят и интересные поездки с экскурсиями, где можно отдохнуть, повидать красоты Самары и познакомиться с людьми, которым интересны путешествия. В подобных поездках бывает до 30 человек, люди, с кем можно будет познакомиться, найдутся.

Обычно люди проводят время на экскурсии вместе, можно легко завести диалог на общую тему.

Такое знакомство вряд ли кого-то напугает и покажется странным.

На пляже, набережной или в парке

Жительница Самары Екатерина поделилась своим веселым советом:

- Сходи на пляж, сразу увидишь и без одежды, и без макияжа, там много девушек загорают в одиночку.

Шутки шутками, но многие действительно знакомятся на набережной, а еще в парках и скверах. Например, в Струковском парке многие в одиночку катаются на скейтборде, а кто-то один отдыхает на лужайке. Вот и еще одно место, где можно познакомиться. Елена в таком случае советует знакомится следующим образом:

- Не подходи сразу с фразой: «Можно познакомиться?». Девушки от этого смущаются. Начинай издалека.

На набережной можно часто увидеть одиноких самарцев, которые катаются на электросамокатах. Во время прогулки можно познакомиться, ведь у вас уже есть два сходства: вы оба одни и оба катаетесь.

Многие знакомятся на концертах, у таких людей как минимум совпадает музыкальный вкус. Атмосфера на концертах особенная, компании часто объединяются и заводят знакомства.

Самарчанка Мария же считает, что лучше знакомится на футболе:

- Сходите на местную игру, там столько болельщиков, у моей подруги так муж появился.

Действительно, можно сходить с компанией на матч, где, обсудив игру, можно завести знакомство.

На мой взгляд, лучше знакомится в непринужденной обстановке, поэтому лучше подобрать местечко по интересам, прийти туда с другом или подругой и, отдыхая, найти интересного человека. Конечно, в любом из случаев знакомств может оказаться так, что человек не желает знакомиться, у него нет настроения, либо у него уже есть пара. В любом случае нужна решительность. А еще оригинальность, девушки это оценят.