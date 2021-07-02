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Общество2 июля 2021 13:41

Новые дорожки, шезлонги и много дерева: что можно увидеть на новой вертолетной площадке

Излюбленное место самарцев открыли после ремонта
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Открытия вертолетной площадки ждали многие.

Открытия вертолетной площадки ждали многие.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В поселке Управленческий в Самаре наконец-то открыли вертолетку. Она была закрыта с августа прошлого года, там провели капитальный ремонт.

11 месяцев на территорию вертолетной площадки никого не пускали, пока там все приводили в порядок. Наконец-то заборы убрали, а красоту, которую там навели, продемонстрировали горожанам.

Некоторым самарцам не нравятся заборы, которые установили на вертолетке. Впрочем, они совсем не мешают.

Некоторым самарцам не нравятся заборы, которые установили на вертолетке. Впрочем, они совсем не мешают.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Вертолетка очень сильно изменилась. Есть, конечно, те, кому не нравится, во что превратили смотровую площадку, однако большинство горожан осталось довольно.

- Очень все нравится, - делится впечатлениями самарчанка Валерия. – Все теперь красиво, современно. То, что было здесь раньше, давно устарело, а теперь и пространства стало больше, и все гораздо красивее.

Очень много на вертолетной площадке сделано из дерева.

Очень много на вертолетной площадке сделано из дерева.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Проект обновленной вертолетной площадки начали разрабатывать еще в 2019 году. Тема была сформулирована так – «Вертолетная площадка из настоящего в будущее».

На вертолетке сделали прогулочные маршруты, смотровые площадки, террасы для отдыха, детские зоны, поставили удобные скамейки, урны, шезлонги, садовую мебель.

На вертолетке установили удобные шезлонги.

На вертолетке установили удобные шезлонги.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Их там раньше очень не хватало.

Их там раньше очень не хватало.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Очень важно, что на месте стихийной парковки (раньше там был пустырь) сделали хорошую асфальтированную парковку. Правда, пока проезд к вертолетке закрыт. Говорят, что еще кое-что нужно доделать на парковке, потом машинам разрешат туда заезжать.

Парковка №1. Можно заметить, что проезд на вертолетку пока перекрыт.

Парковка №1. Можно заметить, что проезд на вертолетку пока перекрыт.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Парковка №2. Раньше здесь был пустырь.

Парковка №2. Раньше здесь был пустырь.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Зато проезд на вертолетку будет бесплатным. Ходило много разговоров, что за парковку придется платить. Нет, не придется.

Все кафе на вертолетке на месте.

Все кафе на вертолетке на месте.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В день открытия на вертолетку приехало много горожан. Не только жители Красноглинского района, но и люди из других частей города.

- Символично, что сегодня на вертолетной площадке присутствуют молодожены. Очень хочется, чтобы это место стало по-настоящему семейным, где можно собираться с детьми и близкими, чтобы полюбоваться по Волгу. Пусть это место наполняет нас силой и любовью к родному городу, - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

У вертолетки для этого есть все. Полюбуйтесь сами.

Покрытие на детской площадке мягкое, чтобы было не больно падать.

Покрытие на детской площадке мягкое, чтобы было не больно падать.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Часть дорожек сделали деревянными.

Часть дорожек сделали деревянными.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Лавочек стало больше.

Лавочек стало больше.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Для тех, кто любит посидеть в тишине и спокойствии, есть беседка в отдалении.

Для тех, кто любит посидеть в тишине и спокойствии, есть беседка в отдалении.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Вертолетную площадку могли ремонтировать и дольше. Изначально ремонт планировали закончить к 1 сентября, однако все работы удалось закончить раньше срока – и уже 1 июля излюбленное место отдыха самарцев открыли.

Детям точно не будет скучно.

Детям точно не будет скучно.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Разве не красиво?

Разве не красиво?

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Прогулка по обновленной вертолетке в Самаре
Общество: ВОПРОС ДНЯ