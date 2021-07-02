Новые дорожки, шезлонги и много дерева: что можно увидеть на новой вертолетной площадке

Открытия вертолетной площадки ждали многие. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В поселке Управленческий в Самаре наконец-то открыли вертолетку. Она была закрыта с августа прошлого года, там провели капитальный ремонт.

11 месяцев на территорию вертолетной площадки никого не пускали, пока там все приводили в порядок. Наконец-то заборы убрали, а красоту, которую там навели, продемонстрировали горожанам.

Некоторым самарцам не нравятся заборы, которые установили на вертолетке. Впрочем, они совсем не мешают. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Вертолетка очень сильно изменилась. Есть, конечно, те, кому не нравится, во что превратили смотровую площадку, однако большинство горожан осталось довольно.

- Очень все нравится, - делится впечатлениями самарчанка Валерия. – Все теперь красиво, современно. То, что было здесь раньше, давно устарело, а теперь и пространства стало больше, и все гораздо красивее.

Очень много на вертолетной площадке сделано из дерева. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Проект обновленной вертолетной площадки начали разрабатывать еще в 2019 году. Тема была сформулирована так – «Вертолетная площадка из настоящего в будущее».

На вертолетке сделали прогулочные маршруты, смотровые площадки, террасы для отдыха, детские зоны, поставили удобные скамейки, урны, шезлонги, садовую мебель.

На вертолетке установили удобные шезлонги. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Их там раньше очень не хватало. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Очень важно, что на месте стихийной парковки (раньше там был пустырь) сделали хорошую асфальтированную парковку. Правда, пока проезд к вертолетке закрыт. Говорят, что еще кое-что нужно доделать на парковке, потом машинам разрешат туда заезжать.

Парковка №1. Можно заметить, что проезд на вертолетку пока перекрыт. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Парковка №2. Раньше здесь был пустырь. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Зато проезд на вертолетку будет бесплатным. Ходило много разговоров, что за парковку придется платить. Нет, не придется.

Все кафе на вертолетке на месте. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В день открытия на вертолетку приехало много горожан. Не только жители Красноглинского района, но и люди из других частей города.

- Символично, что сегодня на вертолетной площадке присутствуют молодожены. Очень хочется, чтобы это место стало по-настоящему семейным, где можно собираться с детьми и близкими, чтобы полюбоваться по Волгу. Пусть это место наполняет нас силой и любовью к родному городу, - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

У вертолетки для этого есть все. Полюбуйтесь сами.

Покрытие на детской площадке мягкое, чтобы было не больно падать. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Часть дорожек сделали деревянными. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Лавочек стало больше. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Для тех, кто любит посидеть в тишине и спокойствии, есть беседка в отдалении. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Вертолетную площадку могли ремонтировать и дольше. Изначально ремонт планировали закончить к 1 сентября, однако все работы удалось закончить раньше срока – и уже 1 июля излюбленное место отдыха самарцев открыли.

Детям точно не будет скучно. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ