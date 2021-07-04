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Здоровье4 июля 2021 1:00

В Самарской области почти 200 заразившихся коронавирусом за сутки

Чаще стали болеть люди средней возрастной категории
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Вакцинация является надежным способом защиты от коронавируса

Вакцинация является надежным способом защиты от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Больше всего новых заболевших в Самаре (54), Тольятти (39) и Красноярском районе (14).

В регионе 12 новых летальных случаев. Среди них 45-летний мужчина и 48-летняя женщина. Ранее глава областного минздрава Армен Бенян рассказал, почему коронавирусом стали чаще болеть люди среднего возраста.

- Вирус видоизменился, есть несколько мутаций. Заразиться проще, у молодых стали чаще развиваться осложнения. Мы боремся с вирусом, а он стремится выжить, - рассказал министр.

По его словам, меры предосторожности, действующие в регионе, а также вакцинация, являются наиболее действенными способами защититься от коронавируса. При этом он отметил, что вакцинация не дает 100-процентной гарантии защиты от заражения, но серьезно снижает этот риск, к тому же, болезнь будет проходить легче.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 68 173 человека, из которых выздоровели 64 980. Умерли 2 316 заразившихся.

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