В Самарской области почти 200 заразившихся коронавирусом за сутки

Вакцинация является надежным способом защиты от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Больше всего новых заболевших в Самаре (54), Тольятти (39) и Красноярском районе (14).

В регионе 12 новых летальных случаев. Среди них 45-летний мужчина и 48-летняя женщина. Ранее глава областного минздрава Армен Бенян рассказал, почему коронавирусом стали чаще болеть люди среднего возраста.

- Вирус видоизменился, есть несколько мутаций. Заразиться проще, у молодых стали чаще развиваться осложнения. Мы боремся с вирусом, а он стремится выжить, - рассказал министр.

По его словам, меры предосторожности, действующие в регионе, а также вакцинация, являются наиболее действенными способами защититься от коронавируса. При этом он отметил, что вакцинация не дает 100-процентной гарантии защиты от заражения, но серьезно снижает этот риск, к тому же, болезнь будет проходить легче.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 68 173 человека, из которых выздоровели 64 980. Умерли 2 316 заразившихся.