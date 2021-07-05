Более полумиллиона самарцев сделали прививки, но ковид продолжает косить людей

в регион пришла большая поставка вакцины, ее должно хватить надолго всем желающим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают действовать коронавирусные ограничения, и это не просто так. Еще 2-3 недели назад число заболевших за сутки было меньше сотни, теперь же плавно приближается в 200.

К примеру, за день в регионе COVID-19 был подтвержден у 191 пациента, 176 из них – с клиническими симптомами простуды, 15 – казались совершенно здоровыми. Разумеется, только на первый взгляд.

Заболеваемость в регионе, по данным на утро 5 июля, распределилась следующим образом:

- 111 заболевших в Самаре

- 29 - в Тольятти

- 10 в - Новокуйбышевске

- 5 в – Отрадном и Ставропольском районе

- 4 - в Кинель-Черкасском районе

- 3 - в Борском, Клявлинском и Челно-Вершинском районах

- 2 – в Сызрани, Волжском, Похвистневском, Сергиевском, Красноармейском и Красноярском районах

- 1 – в Октябрьске, Похвистнево, Чапаевске, Безенчукском, Большечерниговском и Камышлинском районах.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 68 364 человек, 65 152 из них выздоровели (172 – за последние сутки), 2 326 – погибли.

- За последние сутки от коронавируса и сопутствующих заболеваний (таких, как заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также органов дыхания) погибли 10 человек – это мужчины и женщины в возрасте от 45 до 94 лет, - сообщили в оперативном штабе.

Коэффициент летальности в Самарской области в данный момент выше, чем в среднем в России. У нас в регионе это 3,4, в стране - 2,46.

Как ранее сообщалось на заседании оперативного штаба, в регионе прививки от COVID-19 уже сделали более полумиллиона человек, губернатор поручил не снижать темпы вакцинации и оперативно подвозить все, что нужно, в медучреждения.

Врачи же просят жителей Самаркой области продолжать носить маски в помещениях, соблюдать социальную дистанцию, избегать толпы и чаще мыть руки.