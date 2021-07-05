Время вместе: НЗМП укрепляет семейные ценности

Вот оно детское счастье. Фото: НЗМП

Завод славен не только своими трудовыми достижениями, но и своими традициями. Одна из них – проведение семейных праздников для заводчан и их детей. День рождение завода – отличный повод отметить праздник всей семьей с многочисленными друзьями на свежем воздухе в парке. Главными участниками фестиваля стали дети всех возрастов. Праздничная поляна была разбита на интерактивные площадки: «Аквагрим пати», «Чеканка монет», «Химическое шоу», «Детское караоке», «Шоу мыльных пузырей», «Скейтбординг», «Дружная семейка» (конкурс рисунков на асфальте).

Есть простор для творчества. Фото: НЗМП

Общую атмосферу шоу задавал веселый ведущий. Он в самом начале объявил, что в финале всех ждет мастер класс по приготовлению крио-мороженного с угощением. Конечно же, к концу мероприятия гостей только прибавилось.

Возле каждой станции – ажиотаж. Это и понятно, поскольку можно было не просто посмотреть, как, например, проводят химические опыты, но и самому стать «волшебником». Молодая мама Наталья не могла оторвать сына Илюшу от колбы, в которой густой белый дым превращался в воду.

– Идея праздника хорошая, правильная. Здесь есть полезные познавательные и спортивные мастер-классы, где можно узнать много нового и полезного не только ребенку, но и родителям. В повседневной жизни опыты с азотом не проведешь, - рассказала Наталья.

Дома такие опыты не проведешь. Фото: НЗМП

Неиссякаемая «тусовка» возле площадки аквагрима тоже понятна, каждый ребенок хотел оставить на своей руке или щеке память об этом чудесном вечере. В целом, на празднике, каждый смог найти себе занятие по интересам.

Ну, кто следующий? Фото: НЗМП

Только позитивные эмоции испытали папа Михаил и дочка Полина собственноручно отчеканившие памятную монету при помощи пресса и кувалды. Полина била тяжелой кувалдой по пресс-форме сама, но последний решающий удар нанес все-таки папа. Михаил отметил, что формат праздника - совместное времяпровождение пойдет только на пользу в отношениях детей и родителей. А на память им останется не только монета, но и эмоции.

Танцуют все! Фото: НЗМП

Параллельно со стартом мероприятия всем желающим предложили выучить современные модные танцевальные движения. Но если в начале урока ребята не всегда понимали что и как делать и не успевали за мастером, то к концу празднования юные танцоры исполнили целую хореографическую композицию.

Ну и закончилось все, как и было обещано приготовлением крио-мороженного и его поеданием. Чудо-лакомством угостились все!

Таинство приготовления неизведанного лакомства. Фото: НЗМП

На такой позитивной ноте очередной день рождения Новокуйбышевского завода масел и присадок завершился. Но праздник – это только малая часть социальной политики предприятия, ориентированной на заботу о работниках и членах их семей, а также укрепление семейных ценностей. На предприятии действуют ипотечная и образовательная программы. Заводчанам выделяют путевки в санатории и оздоровительные лагеря, ежегодно дети получают подарки к праздникам. Только коллективным договором предусмотрено 20 льгот и гарантий для семей с детьми.