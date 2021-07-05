"Не утешайте меня, мне слова не нужны": как прошел "назлокоронавирусный" Грушинский в 2021 году

Грушинский фестиваль прошел в формате концертов, в том числе - онлайн

В Самаре 4 июля завершился 48-й Грушинский фестиваль авторской песни. В этом году не было ни крыльев палаток, ни звездного неба, ни дыма костров – в середине июля стало известно о том, что в привычном формате Грушинскому не пройти. Организаторы начали искать варианты, и на свет появился компромисс. Два концерта можно было посмотреть в видео онлайн-трансляций: открытие и закрытие фестиваля прошло на некой закрытой поляне у Волги, но не на Мастрюковских озерах. А затем барды наконец-то смогли увидеться с зрителями глаза в глаза. Прошли четыре концерта: два сольника Олега Митяева и квартета «Необарды» и два общих выступления в Самаре и Тольятти.

Для зрителей прозвучали лучшие песни

Но начиналось все с Грушинского конкурса для исполнителей. В этом году для него вновь не было преград. Все конкурсные прослушивания проходили в онлайн-формате и члены жюри даже подчеркнули, что так получается услышать гораздо больше участников.

- У нас было много замечательной молодежи, хороших, талантливых артистов. Да, остается неизбежной проблема, когда выходят исполнители, которые теряют за формой содержание, но так получается не всегда. Все равно главым мерилом остается талант. И в этом году мы открыли для себя много новых имен, не все победители смогли выйти на сцену, но я уверен, что все еще впереди, - поделился своим мнением худрук фестиваля Олег Митяев.

Уже четвертого июля на гала-концерте новые имена представляли зрителям. Впрочем, выступления были смешанными: на сцену выходили завсегдатаи Поляны, новички, иногда дуэты и трио причудливо переплетались. Конечно, по Поляне скучали все. Концерт в ОДО был компромиссом, как будто вольную птицу заперли в клетке. Ведущие – Олег Митяев, Галина Хомчик, Борис Кейльман, один из идеологов и организаторов фестиваля – сидели прямо на сцене, а не у подножия горы. Может быть, представляли, как зажигающий огоньки на телефонах зрительный зал превращается в привычную гору?

Зрители в свою очередь тоже представляли, что валяются на траве, на туристических ковриках, смотрят в звездное небо, а не страдают от духоты на тесных стульях. Но подпевали и хлопали все с энтузиазмом: для многих этот концерт стал шансом услышать авторскую песню, так как на Грушинский они не попадали по разным обстоятельствам.

- Зал был волшебный, очень поддерживал исполнителей. Замечательно, что в Самаре все-таки удалось сделать этот праздник. Все люди соскучились по общению, по хорошей музыке. Конечно же, нам все хочется собраться на Поляне, которая, я точно знаю, соскучилась по нам. Пусть это станет возможным как можно быстрее, - сказала в антракте Галина Хомчик.

Красивые кадры с Поляны прошлых лет добавляли грусти

Песни звучали одна за другой, зал подпевал, включал фонари. Соседи переговаривались, узнавая, кто и в каких лагерях стоит обычно, заводили новые знакомства, обновляли старые.

- Я рад приветствовать всех в этом зале, - обратился к зрителям и появившийся на концерте Дмитрий Азаров. – У нас получается как в песне, «все перекаты и перекаты», так и хочется послать их уже по известному адресу, собраться на Поляне. Но сейчас важно беречь здоровье всех и в таком формате концерты стали данью уважения авторской песне и нашему мероприятию, ставшему уже хорошей традицией. Благодаря нашему замечательному фестивалю, строгому жюри под председательством бессменного Александра Городницкого рады открывать новые имена, которые будут вновь и вновь умножать славу и народную любовь, которую на протяжении пяти десятилетий имеет Грушинский фестиваль. Уверен, что Грушинскому фестивалю быть на нашей земле всегда!

Олег Митяев поддержал главу региона отметив, что безусловно традиции фестиваля в Самарской области, где есть такие природные красоты, великая Волга, надо продолжать

- Давайте будем собираться, обниматься и слушать талантливых людей, - сказал он.

А в финале губернатора Олег Митяев пригласил на сцену - как начинающего исполнителя. И Дмитрий Азаров вместе с хором бардов исполнил и знаменитый «Изгиб гитары желтой» и прощальную «Милая моя». Слова «Не утешайте меня, мне слова не нужны, мне отыскать б тот ручей у янтарной сосны» многим в зале захотелось пустить слезу. Но хочется верить, что все поклонники фестиваля найдут и ту сосну, и тот ручей. И уже в следующем году гора вновь вспыхнет огнями, у ее подножия раскинут крылья палатки и Грушинский фестиваль будет рядом еще долго.