Свидание с Музыкой в пейзаже Жигулевских гор: фестиваль «Тремоло»-2021 в Тольятти перенес гостей в очарование начала XX века

Очаровательное танго было воплощено и зримо, и в звуке. Фото: Вадим Кондратьев

Лёгкая и смешная, яркая и ритмичная, экспрессивная и пронзительная - такая разная в этом году программа «Тремоло»! Так анонсировали концерты организаторы фестиваля, но гости уже четырнадцатого фестиваля классической музыки получили гораздо больше.

Каждый из трех дней был наполнен событиями – выставками, театральными постановками. А главное – место проведения мероприятий уже само по себе дарило неповторимую атмосферу. Традиционно оркестры играли на площадке ресторанного комплекса «Амбар» на берегу Жигулевского моря. В этом году погода порадовала теплыми вечерами: закаты, блики на воде и белые паруса яхт создавали неповторимые живые декорации.

Автор и директор проекта Алексей Возилов поблагодарил всех любителей фестиваля. Фото: Вадим Кондратьев

- Когда мне впервые показали это место, я был очарован. Не зря у города Тольятти итальянское названии. Это судьба, что я – человек двух стран - работаю над созданием этого фестиваля, - отметил художественный руководитель «Тремоло» маэстро Фабио Мастранджело.

От гангстерских баек до истории танго

Начало прошлого века манит нас особым очарованием: расцвет моды от кутюр, красивые автомобили, элегантные и дерзкие герои и, конечно, музыка. Все эти приметы ушедшей эпохи постарались воплотить организаторы «Тремоло» - 2021.

- Второй год мы проводим фестиваль в очень сложных и рискованных условиях. Нам благоволит судьба, а главное – зритель идет на наши концерты с удовольствием. Значит, мы работаем в нужном направлении. Я благодарен всем, кто поддержал нас в это непростое время, - рассказал журналистам автор и директор проекта Алексей Возилов.

В соседнем зале проходила выставка масок. Фото: Вадим Кондратьев

Традиционно событие поддержал Фонд президентских грантов, Российский фонд культуры, национальный проект «Культура» и Министерство культуры РФ, правительство области и мэрия Тольятти. Всего за три дня концерты посетили более пяти тысяч человек.

Открыл фестиваль вечер немого кино. Это был вечер-показ, вечер - путешествие в начало прошлого века, вечер улыбок и даже танцев. Музыку из фильмов незабвенного Чарли Чаплина сыграл пианист Станислав Чигадаев (г. Санкт-Петербург) вместе с оркестром.

Зал был полон. Фото: Вадим Кондратьев

1 июля над Жигулевским морем разливался джаз. Стильные и звонкие «Гангстерские байки» в исполнении биг-бэнда Башкирской государственной филармонии под руководством Заслуженного артиста Башкортостана Олега Касимов не оставили равнодушными ни одного гостя.

А завершился фестиваль пронзительным вечером, посвященным самому страстному и летнему танцу – танго.

В этом году мир отмечает 100-летие выдающегося мастера этого жанра – Асторы Пьяццолла, это и стало основной линией концерта. Историю танго от рождения до наших дней увидели и услышали

гости «Тремоло». Композиции талантливо исполнили артисты камерного оркестра Самарской государственной филармонии Volga Philharmonic под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

Музыка была красиво инсценирована. Фото: Вадим Кондратьев

Конечно, на сцене были танцевальные пары. Преподаватели аргентинского танго Александр Сухов и Ирина Прокофьева подарили гостям несколько выступлений, а сольный номер артистки Самарского академического театра оперы и балета Вероники Земляковой поразил всех грацией и изяществом.

Не обошлось и без театральных этюдов. Актеры театра «Вариант» прекрасно иллюстрировали концерт, показали историю танго в лицах.

В мир искусства, в Тольятти – на ретро-экспрессе

Организаторы фестиваля отмечают, что с каждым годом фестиваль классической музыки становится все более популярным, демократичным. Среди гостей уже не только ценители и профессиональные музыканты, но люди, стремящиеся узнать больше, прикоснуться к прекрасному.

- Сейчас так мало по-настоящему красивых, интересных и наполненных смыслом событий. Условия не позволяют нам путешествовать, посещать большие мероприятия, и это здорово, что у нас в Тольятти есть «тремоло». Это изюминка нашего города, мы очень ею гордимся, - отмечали гости финального концерта.

Кстати, в этом году на фестиваль смогли приехать и гости из соседних республик. Куйбышевская железная дорога, Куйбышевский филиал АО «ФПК», Администрация Тольятти, туристическая компания «Сказка Странствий» и фестиваль искусств «Тремоло» в этом году подарили гостям настоящее приключение – ретро-поезд из Самары.

Для всех пассажиров – вечерний дресс-код, изысканный фуршет с прохладительными напитками и живая музыка в исполнении трио Black Coffee Jazz. В Тольятти всех ждал вкусный ужин, а после концерт на открытой террасе ресторана. Разве не таким должно быть настоящее летнее приключение?

Кстати, добираться до Тольятти сейчас можно с комфортом каждый день на электричках с кондиционером «Ласточка». Многие гости «Тремоло» прибыли на фестиваль именно так, чтобы успеть побывать на выставках, купить сувенир, пообщаться с ценителями классической музыки и насладиться прекрасными видами.

- Тремоло – это волшебная атмосфера искусства и живой природы. Побывав здесь однажды, влюбляешься навсегда,- признались организаторы. - В следующем году юбилейный 15-ый фестиваль мы планируем наполнить особенными смыслами, пригласить лучшие творческие коллективы страны. Будет интересно!

Участники конкурса рисовали музыку на бумаге

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рисунки победителей украсили почтовые открытки

Накануне фестиваля в Тольятти прошел конкурс рисунков, участники – в возрасте от 7 лет нарисовали музыку так, как они ее чувствуют и понимают. Жюри выбрало 19 победителей, все они получили дипломы и подарки. А их уникальные работы стали почтовыми открытками, которые можно было купить на фестивале и отправить в любую точку мира.