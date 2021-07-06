На Всероссийском съезде партии «Новые люди» представили кандидатов в Госдуму от Самарской области

Голосование на Всероссийском съезде партии «Новые люди». Фото партии "Новые люди".

В общефедеральной части списка лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс- мэр Якутска Сардана Авксентьева. 239 региональных кандидатов представят 37 территориальных групп. Еще 215 человек будут избираться по одномандатным округам. Местный список возглавил Владимир Плякин, который на федеральном уровне занимается привлечением инвестиций в Самарскую область.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото партии "Новые люди".

Власть перестала видеть реальные проблемы

Выборы в Государственную Думу – своеобразный дебют для «Новых людей». До этого новая партия была представлена в нескольких региональных заксобраниях. Теперь она готовится к настоящему прорыву. «Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, быстро учатся, — заявил лидер партии Алексей Нечаев. Мы стали партией, которая не прячется от людей, а идёт к людям. Жители знают наших кандидатов в лицо — они делают многое для своих регионов».

В губернии список партии возглавил Владимир Плякин, который работал в самарской администрации в сфере строительства, а сейчас занимается привлечением инвестиций в нашу область. Он считает, что России необходимы изменения во всех сферах. Людям нужно обеспечить достойные зарплаты, создать логичную систему налогообложения, дать возможности развития малому бизнесу, обеспечить здоровую конкуренцию в экономике, сделать страну удобной для жизни. Например, извечная российская проблема дороги, в Самарской области приобретает немыслимые масштабы.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Владимир Плякин. Фото партии "Новые люди".

Почти каждый день в ДТП на трассе погибает несколько человек. — Неужели у нас настолько мало места, что единственный выход — вопреки здравому смыслу и правилам безопасности строить узкие дороги с одной полосой в каждую сторону безо всяких разделителей? — недоумевает Плякин. «Все это недоработки власти, которая перестала видеть реальные проблемы, — уверен он. – Пора менять устои, которые годами портят людям жизнь. У меня есть желание, опыт и возможности для этого».

Депутат должен работать для людей

Владимир признается — решение, каким будет его первый законопроект, он примет совместно с избирателями на предстоящих встречах, ведь депутат это проводник идей жителей, и не стоит об этом забывать. «Поэтому я и иду в Думу с партией «Новые люди», — рассказывает он. Это единственная политическая сила, которая ориентируется на людей, на развитие, хочет видеть результат работы и быть полезной для жителей нашей страны».

Кандидат в депутаты Государственной Думы Максим Гнатюк. Фото партии "Новые люди".

С ним согласен и другой самарский кандидат, проректор СамГУПС по воспитательной работе и социальным вопросам Максим Гнатюк. Два года он возглавлял региональный молодежный парламент и знает, как сложно продвинуть закон, который будет защищать интересы людей. «В обществе созрел огромный запрос на перемены, — считает он. Люди смотрят на нашу партию с надеждой, и мы стремимся эти ожидания оправдать. В Думе должны собраться не звезды и шоумены, а молодые, активные ребята, которые знают, что беспокоит жителей страны, и понимают, как им помочь».

Гнатюк будет участвовать и в региональной избирательной кампании. Он стал одним из кандидатов в Самарскую Губернскую Думу. Всего в сентябре кандидаты от партии “Новые люди” примут участие в выборах депутатов болеем чем 30 заксобраний и шести городских советов.