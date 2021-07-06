Зарплата худрука в 413 тысяч, сомнительный балетмейстер и долги: какие нарушения нашла проверка в театре оперы и балета в Самаре

Проверка Счетной палаты выявила нарушения в оперном театре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счётная палата Самарской областипровела финансово-хозяйственной деятельности Самарского академического театра оперы и балета и пришла к неутешительным выводам: в культурном учреждении обнаружены факты неоднократных нарушений и некорректного расходования бюджетных средств. Доклад рассмотрели на открытом заседании комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Самарской губернской думы.

Неправомерные расходы, большие долги

Проверка коснулась финансовых документов и отчетов, касающихся периода с 2019 по 2021 годы. В общей сложности аудит коснулся суммы в 1,037 млрд рублей. Основную часть этих средств - более 80% - составили поступления и субсидии из регионального бюджета.

В результате аудиторы вскрыли многочисленные нарушения сразу по нескольким направлениям. В первую очередь в докладе Счетной палаты отмечается неэффективное распоряжение бюджетными средствами. В частности, при расчетах с поставщиками коммунальных услуг - тепла и электричества - театр оплачивал счета авансом, хотя договоры этого не предусматривали. Суммы в этих счетах были значительными, поэтому аудиторы сочли, что таким образом театр отвлекал средства текущего финансового года на выполнение услуг и работ будущих периодов.

Также в отчете отмечаются существенные суммы дебиторской и кредиторской задолженности, в частности, миллионные долги перед театром со стороны сторонних организаций, продающих билеты на спектакли. Аудиторы решили, что эти деньги театр возвращал недостаточно активно

Отдельное внимание Счетная палата уделила контрактам театра с клининговыми фирмами. Реальная площадь уборки оказалась на 8 359,41 кв.метра меньше заявленной в документах. В результате проверка установила неправомерное расходование средств в размере больше 2,2 миллионов рублей.

Зарплаты сотрудников театра вызвали вопросы у аудиторов. Фото: vk.com/samaraopera

Усомнились в зарплатах

Немало вопросов у Счетной палаты вызывала кадровая политика оперного театра. Так, в докладе отмечается, что при штатной численности чуть более 800 человек более 200 ставок оказались незанятыми. В то же время театр привлекал по отдельным договорам внештатных артистов. Аудиторы также отмечают, что руководство театра при этом не предоставляло данные о свободных вакансиях в Службу занятости.

Проверка также обнаружила, что должность главного балетмейстера театра занимал совместитель, основное место работы которого - в Санкт-Петербурге. И фактически в театре он бывал гораздо реже, чем отражено в официальных табелях.

Претензии у аудиторов вызвало и начисление премий и зарплат. Так, например, выяснилось, что заработная плата у руководящего состава за 2020 год в среднем выросла в два раза, в то время как у других работников осталась на прежнем уровне или дажесократилась. В докладе отмечается, что при должностном окладе художественного руководителя театра около 30 тысяч рублей в месяц, на руки он получал больше 431 000. Таким образом за 2020 год худрук театра получил 5, 177 млн рублей. Из них 2,2 млн были оформлены как доплата за дирижирование, хотя в театре полностью укомплектованы ставки четырех дирижеров, каждый из которых получает почти 60 тысяч рублей в месяц.

Кстати, это не первая проверка Счетной палаты, которая выявила нарушения в самарском оперном театре. В отчете за 2016-2017 гг аудиторы уже указывали на завышенные зарплаты руководящего состава театра и заниженные - остального персонала, а также говорили о необходимости оптимизации штата. Однако эти замечания не возымели эффекта.

«Такие нарушения недопустимы»

На заседании профильного комитета депутаты Самарской губдумы отметили, что подобные нарушения трудно чем-то оправдать.

- Финансовые проблемы есть по каждому пункту проверки финансово-хозяйственной деятельности театра оперы и балета. Начиная от устройства на работу актёров и театральных работников, заканчивая бюджетом на уборщиц, - отметил депутат Самарской губернской Думы Александр Милеев. - Еще один момент, который очень настораживает. Театру никак не возвращают долги сторонние организации, которые занимаются продажей билетов онлайн и офлайн. Получается, что в самом театре не заинтересованы в получении денег за свою работу. Я общался с руководством театра, но их объяснения меня не впечатлили. Особенности управления театром в пандемию не дают преференций на нарушение законов и нормативных актов, и тем более считаю недопустимым спекулирование на этой теме.

Александр Милеев также обратился в Министерство культуры Самарской области. В своем обращении депутат порекомендовал обратить внимание на нецелевое расходование бюджетных средств и субсидий театром оперы и балета, а также наказать ответственных лиц, которые допустили такие финансовые ошибки.

- Я буду держать ситуацию на особом контроле,- пообещал депутат.