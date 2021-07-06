Движение без боли: чем самарцем поможет врач-ревматолог

В борьбе с ревматическими болезнями важна своевременная и точная диагностика. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

О ревматических болезнях не так часто говорят в СМИ, но по оценкам экспертов ими поражены примерно 20 млн человек в России. Эта группа заболеваний, протекающих преимущественно с системным или локальным поражением соединительной ткани, по эпидемиологическим параметрам вполне сравнима с онкологией.

Четыре признака ревматических болезней

Специалисты выделяют несколько основных признаков наличия ревматических болезней. В их числе:

- Появление болей, покраснения, отечности суставов и утренней скованности;

- Длительное повышение температуры тела до 37,5С без видимых объективных причин;

- Наличие кожных высыпаний и геморрагий;

- Стойкое повышение в анализах крови уровня СОЭ и показателей неспецифического воспаления (С реактивного белка и фибриногена).

При наличии этих признаков необходима консультация врача ревматолога.

- Ревматология охватывает более 120 заболеваний. Одни из них характеризуются поражением опорно-двигательного аппарата, другие - сопровождаются генерализованным воспалением многих органов и систем. Самое частое проявление ревматологических заболеваний - поражение суставов, - отмечает доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач кардиолог, ревматолог Галина Киселева.

Диагностика и лечение

В борьбе с ревматическими болезнями важна своевременная и точная диагностика. В ЧУЗ «Клинической больнице РЖД-Медицина» города Самара представлен широкий комплекс современных лабораторных, ультразвуковых, рентгенологических методов, МРТ диагностика воспалительных и дегенеративных заболеваний костно-мышечной системы.

- Установление правильного диагноза, проведение медикаментозной терапии, использование физиотерапевтических методов лечения и лечебной физкультуры – важные этапы ведения больных суставным синдромом, - добавляет Галина Киселева.

КОНКРЕТНО

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