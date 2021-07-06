«Поддерживать друг друга и следовать мечте»: секрет семейного счастья от сотрудников Новокуйбышевского НПЗ

Колмыковы любят путешествовать всей семьей. Фото: Личный архив героя публикации

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В преддверии праздника мы узнали секрет семейного счастья у семьи Колмыковых. Ирина и Александр вместе уже 26 лет, из них 23 года они женаты. Ирина признается, что годы пролетели как один миг. Оглянуться не успела, а дочери Валерии уже 18 лет, сыну Матвею - 16. Супругов связывает не только любовь друг к другу, но и работа. Александр - начальник цеха эксплуатации электрооборудования на НК НПЗ, Ирина тоже работает на заводе, но в юридическом отделе.

- Наша жизнь тесно связана с Новокуйбышевским НПЗ. Даже увлечение мужа спортом появилось благодаря предприятию, - Ирина с гордостью рассказывает, что ее муж Александр - член хоккейной сборной НК НПЗ, много лет выступает за завод, участник Зимних спартакиад НК «Роснефть» и других соревнований. Своими спортивными достижениями глава семейства обычно хвастать не любит, вот и награды дома не считают, - Благодаря предприятию у нас есть современные площадки для занятий спортом. Муж много времени проводил на «Роснефть-Арене», играл в хоккей и футбол. Сейчас остался только хоккей, зато сын Матвей, вдохновленный папиным примером, увлекся спортом. Он выбрал баскетбол.

Матвей - член баскетбольного клуба Новокуйбышевска «Олимп». Кстати, его тренер, также тренирует сборную завода. Старшие товарищи Матвея уже защищают честь НК НПЗ на соревнованиях. Сейчас юноша выбирает, куда пойти учиться дальше.

- Матвей, как и папа, отдает приоритет техническим специальностям. Возможно, он тоже свяжет жизнь с Новокуйбышевским НПЗ, - отмечает Ирина.

Дочке интереснее химия, биология, экология и медицина, но окончательный выбор вуза она пока не сделала.

Спортом занимаются всей семьей Фото: Личный архив героя публикации

Завод в их судьбе

Ирина и Александр познакомились в 1995 году. Александр как раз вернулся из армии и в компании друзей встретил Ирину.

- Он напомнил мне моего папу: открытый, деловой, честный. Через три года мы поженились, - вспоминает Ирина. - Муж работал на заводе сразу после техникума, вот и после армии вернулся на родное предприятие. Кстати, родители мужа тоже работали на НК НПЗ. В свадебное путешествие мы поехали на заводскую турбазу «Утес». Это было романтично и весело. Там всегда так. В очередную годовщину свадьбы планируем снова поехать туда, с нетерпением ждем заезда.

Александр прошел путь от обычного электрика до начальника цеха. О своей работе он с увлечением рассказывал жене. Ирина сначала не понимала, как можно настолько любить работу, но с годами выбор мужа приняла.

- Он буквально живет работой. В любой момент готов сорваться, ответить на любой рабочий вопрос. Если вдруг случается какая-то нештатная ситуации, он всегда на месте событий. Где-то

ради работы жертвует личной жизнью. Я к этому уже привыкла, - улыбается Ирина. - Понимаю, насколько он горит этим, действительно любит то, что делает.

Волею судьбы семь лет назад Ирина пришла работать на предприятие и сама убедилась, что все рассказы мужа о лучших в мире коллегах, реальность.

- На предприятии адаптировалась очень быстро, коллектив у нас дружный. Мои коллеги отзывчивые, всегда готовы помочь, - уверяет специалист юридического отдела.

На НК НПЗ развит институт наставничества. Молодым специалистам помогают расти по карьерной лестнице и набираться опыта.

- У мужа большой коллектив и я замечаю, как быстро и легко туда вливаются молодые специалисты. Муж - человек целеустремленный, вдохновляет своих сотрудников на участие в соревнованиях, спортивных и рабочих, и они очень часто побеждают. Как-то даже стали лучшим коллективом, получили призы и грамоты.

Главное - вместе

Спортом сотрудники Новокуйбышевского НПЗ занимаются семьями: Дни здоровья, Семейные фестивали, лыжные соревнования, легкоатлетические эстафеты. Все это помогает заводчанам чувствовать себя одной большой и дружной семьей.

- Для меня важно, что завод помогает проводить время с семьей: база отдыха, детский лагерь, путевки на море, спортивные соревнования. Способствует развитию здорового образа жизни среди заводчан и членов семьи. Знаете, как это здорово, зимой всем вместе отправиться на лыжные соревнования или День здоровья. У нас семейная команда. Даже призовые места занимали. Но победы мы не считаем, участвуем для своего удовольствия, чтобы хорошо, весело провести вместе время. Здорово, что у нас есть такая возможность. Отдельная благодарность за замечательную организацию детского отдыха. Поездки в ДОЛ имени Гагарина - золотое время для наших детей.

Ирина и Александр воспитывают двоих детей Фото: Личный архив героя публикации

Секрет счастья

В прошлом году благодаря предприятию Колмыковы ездили в Евпаторию и отлично отдохнули всей семьей.

- Путешествовать - это одно из наших любимых занятий. Недавно были в Казани, Уфе, Нижнем Новгороде. Чаще всего ездим на машине. Мне кажется, что когда мы все вместе, семьей, любое место преображается, становится интересным и красивым. Главное - быть вместе.

Ирина считает, что секрет семейного счастья - взаимная поддержка и общая мечта.

- Поддерживать друг друга и любить - вот, о чем я напоминаю детям. Мужу я говорю: даже если весь мир будет против тебя, я буду стоять рядом и подавать патроны. Это наш девиз, - смеется Ирина. - Ну а еще один секрет - следовать мечте.

Сейчас Александр и Ирина мечтают построить дом, пока они только в самом начале этого пути, но уверены, что вместе у них все получится. Ведь Александр учит Ирину не сдаваться, а она его всегда и во всем поддерживает.