Любовь, семья и найдёныш: чем удивляют гостей обитатели Самарского зоопарка

Пеликана Аркадия нашли в самарском селе ФОТО: Никита Игольников

Розовый пеликан

В Самарской области пеликаны не водятся, но в октябре 2020 года представителя этого вида, занесенного в Красную книгу РФ, нашли у себя во дворе жители села Масленниково и назвали Аркадием. Работники зоопарка осмотрели птицу уже следующим утром, малыш был здоров, хотя и сильно истощен.

- В летнюю пору, Аркадий живет в вольере на улице, наблюдает за посетителями зоопарка и устраивает заплывы в бассейне. Несмотря на то, что пеликан уже вырос, ведёт он себя до сих пор как ребёнок, радостно бежит навстречу сотрудникам, хлопая крыльями, в ожидании своего лакомства, -рассказали работники Самарского зоопарка корреспонденту "КП-Самара".

Сотрудники учреждения отмечают, что Аркадий - очень умная птица и по-детски любопытная.

Нильский крокодил

26-летний Кузя - самый старый обитатель зоопарка. Он долго жил в террариуме один, но недавно ему привезли подружку Герду, которой 13 лет. Оказалось, что крокодилы - очень романтичные существа.

Герда - новая подружка крокодила Кузи ФОТО: Никита Игольников

- Они любят обниматься, а Кузя поёт своей подруге песни. Правда, потомством они пока не обзавелись, - отмечают в зоопарке и добавляют, что крокодилы ещё достаточно молоды, у них всё впереди.

Копадихромис каданго

Каданго принадлежит к семейству цихлид, они обитают в озёрах Центральной Африки, вблизи побережья на глубине 5 метров, вырастают до 15-17 см. в длину.

Самец не только охраняет территорию, но и заботится о детях ФОТО: Никита Игольников

- Цихлиды - рыбы очень агрессивные, особенно в брачный период, когда самка откладывает икру. Рыбка-мама заботится о своём потомстве - носит икру, а позже и вылупившихся мальков, во рту, а самец охраняет территорию. В нашем зоопарке случилось так, что после нереста самка погибла, но отец семейства не растерялся и принял всю заботу о потомстве на себя, - рассказала начальник научно-просветительского отдела Алена Киреева. - Обычно период опеки над мальками у рыб этого вида очень короткий, но это семейство до сих пор приглядывают друг за другом, несмотря на то, что малыши давно превратились в подростков. В дикой природе такие семейные отношения не встречаются.

Увидеть всех удивительных питомцев зоопарка можно ежедневно с 10.00 до 20.00 .