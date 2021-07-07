Мифический космонавт, призрак кота и легенда братьев Греве: показываем загадочные дома Самары

Рассказываем о самых загадочных домах Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 июля праздник Ивана Купала. С ним связано множество обрядов, многие этот день считают лучшим для гаданий. «КП-Самара» в мистический праздник подготовила экскурсию по местам, с которыми связаны таинственные истории. За рекомендациями мы обратились к экспертам: колумнисту, лектору Роме Ежевичкину. краеведу, журналисту, участнику проекта «Твой металлург» Андрею Артёмову, экскурсоводу туристической компании «Ульянкины прогулки» Алене Полегенько.

Рома Ежевичкин, колумнист, лектор

Дом мифического космонавта (Самарская, 148)

В западной конспирологии есть странная, но популярная тема «нулевых космонавтов». Светлые умы пытаются убедительно доказать, что до полёта Гагарина были ещё космонавты. Зачем, правда, не очень понятно, ведь логичней было бы искать нулевых астронавтов.

Но мысль конспирологов не знает покоя. Они обнаружили имена, в том числе женские, краткие биографии и причины гибели, какие-то мутные записи переговоров. С таким упорством было бы хорошо писать книжку по альтернативной истории, имела бы успех. Но нет, конспирологи тратят талант впустую, а заводы стоят.

Один из самых популярных нулевых космонавтов — Владимир Илюшин, выдающийся лётчик-испытатель, который достойно поддержал фамилию отца (да-да, того самого Илюшина). В 1960 году Владимир попал в ДТП и его отправили на лечение в Китай. Почему именно туда тоже вопрос, но ладно.

В городе Ханчжоу Илюшина заметили журналисты и сделали резонный вывод: если есть искалеченный летчик, значит он был в космосе. И вот 11 апреля 1961 года в американской газете Daily Worker, вышла заметка, в которой Деннис Огден сообщил, будто седьмого апреля на космическом корабле «Россия» совершил орбитальный трехвитковый полет летчик-испытатель Владимир Илюшин. Но посадка вышла неудачной, и Владимир приземлился в Китае.

Издание, к слову, было дружественно Союзу и компартии США, так что Деннис скорей всего не имел злых помыслов. Но легенда ушла в мир.

Сам Илюшин очень иронично относился ко всей этой истории. У него и без космоса было достаточно подвигов.

Во время войны, если верить мемориальной табличке, Владимир Илюшин жил в доме по адресу Улица Самарская, 148.

Так что Самара — космическая, даже на мифическом уровне.

В доме по адресу Самарская, 148 жил лётчик-испытатель Владимир Илюшин, которого американская пресса записала в космонавты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Артемов. Краевед, журналист, участник проекта "Твой Металлург"

Призраки отравившихся девушек в ресторане «Аквариум» (Самарская, 95)

Крупнейший в дореволюционной Самаре ресторан «Аквариум» обладает богатейшей историей, в которой нашлось место и мистике. В этой яркой модерновой постройке 1914 года рождения люди не только выпивали и закусывали, но и наслаждались песнями и плясками.

Большой популярностью пользовались цыганские хоры. По легенде в одного из приехавших на гастроли певцом, молодого красавца, влюбились горничные работавшие в ресторане «Аквариум» – сестры Эльза и Анастасия. Как поделись сладкоголосого цыгана они не решили, зато набрались смелости и синхронно отравились уксусом.

В советское время здание «Аквариума» долгие годы занимал Театр юного зрителя, некоторые актеры которого якобы видели два бесплотных девичьих силуэта, которые проплывали по его коридорам в ночное время.

В здании по Самарской, 95 замечали призраки отравившихся от несчастной любви девушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мистическая подоплека пожара в Доме специалистов (Ленинградская, 72)

В 2003 году в одном из самых известных домов старой Самары произошел пожар. Дом специалистов, что напротив сквера Высоцкого, был возведен в 1935 году и квартиры в нем получили, как можно догадаться по названию, уважаемые люди – ученые, инженеры, преподаватели вузов, известные актеры и т.д.

Некоторые нашли в этом пожаре мистическую подоплеку, ведь Дом специалистов был построен на месте снесенной Троицкой церкви. Таким образом возгорание можно считать своего рода возмездием за ее разрушение. Однако, оно было каким-то неторопливым и растянулось аж на 70 лет!

А Дом специалистов после пожара стал даже больше чем раньше. Его центральное и северное крыло (наиболее пострадавшее от пожара) были частично надстроены на один этаж.

Согласно городской легенде, Дом специалистов загорелся, потому что был построен на месте церкви Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алена Полегенько, экскурсовод туристической компании «Ульянкины прогулки»

«В Самаре много городских легенд, мифов, тайн. Сама я ничего не придумываю. Поверьте, в нашем городе и без меня мифотворцев хватает. Но с удовольствием пересказываю мистические истории на экскурсии «Огни вечерней Самары или Самарские сумерки».

Дом аптекаря Греве и загадочные сокровища (ул. Фрунзе, 117/ ул. Некрасовская, 29).

В этом доме жил аптекарь Леопольд Греве, сыновья которого нашли пещеру, которая была названа их именем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда-то здесь жил аптекарь Леопольд Греве, немец по национальности. У многих горожан эта фамилия на слуху. В Самаре известна легенда о пещере братьев Греве.

Сто с лишним лет назад, летом 1904 года, в Сокольи горы, что на берегу Волги севернее Самары, забрели сыновья аптекаря. Старшему из них было чуть больше двадцати лет, его брат еще учился в самарской гимназии. Молодые люди гуляли по волжскому берегу, беседовали… И вдруг увидели на обрывистом склоне горы грот, и подумали: «А может это и есть та самая пещера, в которой спрятал свои сокровища Стенька Разин?». И братья полезли ко входу в пещеру.

Поцарапав ладони и испачкав белые летние брюки в траве и земле, юноши добрались до входа. Немного отдохнув, братья зашли пещеру и стали исследовать ее таинственные галереи и залы. В одних залах могли поместиться несколько человек, в других местах – едва протиснется один. Говорят, что сокровищ юноши не нашли, но решили оставить на память о себе надпись над входом в пещеру: «Братья Греве, 1904 год». Эта надпись отныне встречала всех тех, кто предпринимал все новые и новые попытки поиска сокровищ волжских разбойников. Куда она делась потом – неизвестно: исчезла, как исчезает многое, чего не должен видеть человеческий глаз.

Правда, народная молва на протяжении многих десятилетий утверждала, что исчезли и сами любопытные юноши, первыми нарушившие тишину этих таинственных мест. Якобы, они все-таки нашли сундук с сокровищами, и когда подняли крышку, вход в пещеру завалило огромными каменными глыбами, которые им не под силу было сдвинуть с места. И братья остались в пещере, погребенные заживо…

Еще рассказывают, что родители заблудившихся юношей отправились на их поиски, и спустя неделю нашли одного из них километрах в десяти от входа в пещеру. Он весь поседел, трясся от страха, и не мог ничего рассказать. Его поместили в сумасшедший дом, где он позже скончался. Второго же брата так и не нашли. Но с этих пор люди стали часто встречать в Сокольих горах странного юношу, свободно проходившего сквозь камни и скрывавшегося у входа в пещеру.

Живет легенда, что души несчастных юношей превратились в бабочек, которые кружат у входа в пещеру. То ли предостерегая от чего-то, а то ли наоборот – заманивая…

Призрак кота в кухмистерской Жигулевского пивзавода (ул. Красноармейская, 4).

Кухмистерская Жигулевского пивоваренного завода, а другими словами, пивной ресторан, был построен в 1903 году по проекту архитектора А.А. Щербачева. С этим зданием связано немало городских легенд. Одна из них гласит, что от пивоваренного завода до этого ресторана проложили стеклянный трубопровод, и пиво можно было получать как воду, открыв кран.

Но мистичность этого здания связана вовсе не с пивом. И виноват во всем … кот.

В годы расцвета ресторана на кухне жил огромный черный кот. Усатого любили и баловали лакомствами. Но однажды местные хулиганы поймали кота и забили палками насмерть. А труп живодеры подбросили под дверь ресторанной кухни. И, вроде, начали искать этих злыдней, но грянула революция, и нужно было спасать уже свои жизни.

Говорят, что люди покинули этот ресторан, а котик остался. И на протяжении всего ХХ века местные жители периодически видели на ограде бывшего ресторана призрак черного кота. Животное шипело и никого к себе не подпускало. Рассказывали, что кота мало было видеть, его нельзя было звать. Кто пытался подозвать призрак черного кота, того начинали преследовать финансовые проблемы, болезни, а иногда и смерть. Потом ограда пришла в негодность, ее сломали, и призрак исчез.

В настоящий момент здание находится на реставрации. Ограду восстановили три года назад. Так что, если заметите на ограде бывшей кухмистерской вновь появившийся призрак черного кота, не подзывайте его!